Bozen, Rom – Späte und herbe Niederlage für den Südtiroler Altlandeshauptmann Luis Durnwalder vor der Zentralsektion des italienischen Rechnungshofes in Rom.

Für einstige Abschussverfügungen von Murmeltier, Kormoran und Co. müssen Durnwalder und der ehemalige Direktor des Südtiroler Amtes Jagd und Fischerei, Heinrich Erhard, nämlich nun über eine Million Euro zahlen, wie gestern stol.it berichtete.

Ein Richterkollegium in Bozen hatte die Anzeige eines ehemaligen Staatsanwaltes am Bozner Rechnungshof vorab noch anders bewertet und war von keinem Schaden für das Land durch die Abschussverfügungen ausgegangen. Die Südtiroler Richter verurteilten Durnwalder und Erhard 2016 dennoch zur Rückzahlung von je 6192 Euro. Diese Summe hätte sich das Land für Rechtsgutachten sparen können, weil die Abschussdekrete, an sich rechtlich in Ordnung, mangelhaft formuliert gewesen seien, hieß es im Bozner Urteil.

Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft am Rechnungshof vor der Zentralsektion des Rechnungshofes in Rom Rekurs eingelegt – und nun Recht erhalten. Im am Montag hinterlegten Schriftsatz verurteilt der fünfköpfige Richtersenat Luis Durnwalder und Heinrich Erhard zu einer Schadenersatzzahlung von jeweils 568.125 Euro.

Demnach sei dem Staat durch den Abschuss geschützter Tiere sehr wohl ein Schaden entstanden. Diesen sollen Durnwalder und Erhard nun begleichen.

Als „völlig unerwartet und rechtlich sicher nicht in Ordnung“ bezeichnete in einer ersten Reaktion Durnwalder-Verteidiger Gerhard Brandstätter das seit gestern vorliegende Urteil der Rechnungshof-Zentralsektion in Rom.

Laut Rechtsanwalt Brandstätter prüfe man nun, Berufung vor der höchstgerichtlichen italienischen Kassation einzulegen. Und auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte will Anwalt Brandstätter in dieser Causa ziehen: „Die Abschussdekrete waren ja nicht ein Willkürakt, sondern auch die Umsetzung von EU-Richtlinien.“ (fell)