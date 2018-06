Von Wolfgang Otter

Kufstein, Langkampfen – Es wird mühsam werden. So viel steht nach der Präsentation der groben Trassenpläne für die Brenner-Nordzulaufstrecke auf bayerischer Seite bereits fest. 2038 will die Deutsche Bahn mit der neuen Bahntrasse von Rosenheim bis Schaftenau-Langkampfen fertig sein – frühestens. Das wäre ganze zehn Jahre nach der Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels, was auf Tiroler Seite für wenig Begeisterung sorgte. LH Günther Platter sprach daher von einer „ernüchternden Erkenntnis“. Die FPÖ fordert, dass die Zulaufstrecke zeitgleich mit dem Brennerbasistunnel fertig werden müsse. Für FPÖ-Obmann Markus Abwerzger ist die Landesregierung schuld an den Verzögerungen, weil diese zu wenig Druck gemacht habe. „Bayern muss sich der Verantwortung stellen“, meint Abwerzger in einer Presseaussendung.

2038 ist ohnedies nur ein Wunschtermin der Planer, „wenn wir in Ruhe arbeiten können“, meinte der DB-Projektleiter Torsten Gruber. Das mit der Ruhe dürfte aber lediglich ein frommer Wunsch bleiben. Das zeigt schon die Pressemeldung der bayerischen Bundestagsabgeordneten Daniela Ludwig. Sie weist darauf hin, „dass der Planungsdialog bisher nicht in allen Gemeindeforen zur Zufriedenheit aller Beteiligten ausgefallen ist“. Man werde die Grobtrassen „ohne Zeitdruck diskutieren und dabei auch alternative Vorschläge mit einbeziehen. Der Tunnelanteil der vorgelegten Entwürfe ist viel zu gering.“

In Bayern formiert sich massivster Widerstand gegen das dritte und vierte Gleis. Während in Tirol die Trasse großteils unterirdisch verlaufen soll und daher kaum Probleme zu erwarten sind, wird es in Bayern auch viele oberirdische Abschnitte geben. Einer davon könnte jedoch auch Erl tangieren. „Ich gehe aber davon aus, dass es einen ordentlichen Lärmschutz gibt“, sagt der Erler Bürgermeister Georg Aicher-Hechenberger. Wobei eine komplette Tunnelvariante auch für ihn optimal wäre.

In Bayern will nun die Initiative Brennerdialog Rosenheimer Land e. V. der weiteren Planung nicht nur Sand, sondern ganze Steinbrocken ins Getriebe werfen. Die Ini­tiative ist eine Kooperation aus diversen Bürgerinitiativen, unter anderem ist auch der Bund Naturschutz dabei. Die Gruppierungen wollen eine Neubewertung der Notwendigkeit des Ausbaus. „Die Lkw gehören überhaupt raus aus dem Inntal“, meint dessen Vorsitzender Thomas Riedrich. Nur der Bau der Bahntrasse sei dafür nicht geeignet. Damit würde nur ein kleiner Teil des Lkw-Verkehrs abgefangen. Vielmehr müssten die Maut und der Dieselpreis erhöht werden. „Dazu braucht es politische Entscheidungen“, ist Riedrich überzeugt. Noch eines lasse rund um Rosenheim die Wogen hochgehen. Dort vermutet man, dass mit der Brenner-Zulaufstrecke auch gleich der Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Salzburg-Innsbruck einhergeht.

Im Ganzen fühlen sich die Bürgerinitiativen von Österreich aus gelenkt: „Es ist nicht hinnehmbar, dass Wien in der Entscheidung des bayerischen Trassenverlaufs mehr Einfluss hat als die betroffenen Gemeinden selbst“, ist auf der Homepage der Initiative nachzulesen.

Auch für Martin Schmid vom Bürgerforum Inntal e. V., zugleich 2. Bürgermeister von Neubeuern, ist der Ausbau der Bahnstrecke zu hinterfragen: „Es wird sich durch das kurze Stück bei uns keine Änderung beim Lkw-Verkehr ergeben“, glaubt er. In Neubeuern, so Schmid, blicke man etwas neidisch auf Tirol, „weil da setzt sich Landeshauptmann Günther Platter für die Menschen ein“. Er begrüßt die Blockabfertigung und eine möglichst hohe Korridormaut.

Die Trassenpläne führen auch zu einer Bruchlinie in Bayern. Während die Bürgerinitiativen einen Stopp erzwingen wollen, ist der Oberaudorfer Bürgermeister Hubert Wildgruber „froh, dass wir nun endlich etwas vorliegen haben“. Aber was die oft geforderte Kapazitätserweiterung auf den derzeitigen Bahnlinie anbelangt, kann er sich keine weiteren Züge mehr vorstellen, „die Anrainer sind jetzt schon zu stark belastet“. Im Prinzip sei es in Bayern wie in Tirol, „es soll so viel wie möglich unter der Erde gefahren werden“. Die bayerische Verkehrsministerin Ilse Aigner versprach bereits, dass der Schutz der Anrainer höchste Priorität habe.

Während es zwischen Kufstein und Rosenheim nur eine Grobplanung gibt, ist sie für die Unterinntalbahn zwischen Schaftenau und Radfeld sehr konkret. Nach Angath und Kundl wurden die Pläne gestern dort im Gemeindesaal vorgestellt. Wie berichtet, gibt es große Vorbehalte, da die Bahn zwei offene Trassenabschnitte eingeplant hat. Für entsprechenden Diskussionsstoff war also gesorgt, das Interssee an der Ausstellung groß.