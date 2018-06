Von Helmut Wenzel

Landeck – Es werden immer weniger: 6434 Flüchtlinge hatten TSD-Mitarbeiter (Tiroler Soziale Dienste) noch im August 2016 betreut, 280 davon im Bezirk Landeck. „Im Moment haben wir etwa 130 Asylwerber im Bezirk, bis Herbst werden es voraussichtlich 70 sein“, teilte BH Markus Maaß auf TT-Anfrage am Dienstag mit. In diesem Zusammenhang werden, so Maaß, auch Quartiere geschlossen – in Pians, Tobadill und Strengen. Womit Flüchtlinge nur noch in Zams, Pfunds, Serfaus, Strengen, St. Anton, Ried, Galtür und Prutz auf den Asylbescheid warten.

Dass es seit der Schließung des größten Quartiers – in Landeck-Kaifenau – offiziell keine Deutschkurse mehr gibt, bestätigt Maaß. „Sehr wohl sind nach wie vor Menschen aus dem Bezirk ehrenamtlich in der Flüchtlingsbetreuung im Einsatz“, weiß Waltraud Handle, Koordinatorin des Landecker Freiwilligenzentrums. „Die Lebenshilfe stellt in Perjen ihre Räume für Deutschkurse und Lernbegleitung zur Verfügung.“ Einen Überblick, wie viele Ehrenamtliche im Bezirk aktiv sind, hat sie allerdings nicht. „Ich werde nur dann kontaktiert, wenn jemand Unterstützung über das Freiwilligenzentrum braucht.“ Als das Heim Kaifenau noch geöffnet war, zählte das Freiwilligenteam laut Handle im Bezirk rund 90 Köpfe.

Die pensionierte Hauptschullehrerin Ute Petter aus See sieht sich als Einzelkämpferin in der Flüchtlingsbetreuung. Sie betreut Klienten in Zams und Serfaus, wo sie Nachhilfe in Deutsch gibt und Kinder bei den Hausaufgaben unterstützt. „Die Rahmenbedingungen sind schwierig geworden. Früher war das Heim Kaifenau ein zentraler Ort für Nachhilfeunterricht und viele andere Dinge.“ Sie engagiere sich aus Überzeugung, sagt sie. Weil sie zumindest einen kleinen Beitrag leisten möchte, „um menschliches Leid zu lindern“. Alle Klienten der pensionierten Pädagogin sind Flüchtlinge aus Afghanistan. Und so gut wie alle würden einen negativen Asylbescheid bekommen. „Heuer weiß ich keinen einzigen Ausnahmefall“, schildert sie.

Das Bundesamt für Asyl-und Fremdenwesen (BAF) dementiert: In 33 Prozent aller Fälle (2017) seien „schutzgewährende Entscheidungen“ für Werber aus Afghanistan getroffen worden. Für 56 Prozent habe es eine negative Entscheidung gegeben, für die restlichen 11 Prozent „eine andere Entscheidung“.

Die Flüchtlingsbetreuerin aus See schildert ihre Erfahrungen: „Die Asylwerber warten oft bis zu drei Jahre auf den Bescheid. In dieser Zeit passieren leider viele Leerläufe.“ Zahlreiche Betroffene hätten „vor allem psychologische Betreuung gebraucht“.