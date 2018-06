Innsbruck – Angekündigt war es bereits, gestern machte die vereinte Opposition des Tiroler Landtages ernst. Mit den Unterschriften von FPÖ, SPÖ, Liste Fritz und NEOS wurde der Landesrechnungshof (LRH) mit einer Sonderprüfung beauftragt. Der LRH soll demnach die bisherige Fördervergabe für Hotelprojekte aus dem „Impulspaket Tirol“ ab 2008 und dem „Impuls Paket Tirol 2014–2020“ unter die Lupe nehmen. Auslöser sind – inzwischen von LH Günther Platter aufs Eis gelegte – Förderzusagen für ein Explorer-Hotel in Umhausen in Höhe von mehr als 400.000 Euro sowie vorangegangene Ungereimtheiten in der Abwicklung des diesbezüglichen Grundstücksgeschäftes. Diese Flächen waren im Vergleich zum tatsächlichen Verkehrswert zu einem Spottpreis über den Tisch gegangen. Aber auch bei Explorer-Projekten in St. Johann und Osttirol gibt es offene Fragen, die TT berichtete ausführlich.

Dornauer: „Die Sache stinkt gewaltig“

Mit einem 120 Fragen umfassenden Katalog will die Opposition nun Licht ins Dunkel bringen. Einerseits zu den aus den Impulspaketen generell genehmigten Förderungen, andererseits zu den bereits umgesetzten bzw. in Planung befindlichen Explorer-Projekten in Kaltenbach, St. Johann i. T., Umhausen, Neustift i. St. und Lienz. Grundstücksabwicklungen, Förderungen und politische Interventionen – all das soll der LRH abklopfen.

„Die Sache stinkt gewaltig“, brachte es SP-Vizechef Georg Dornauer auf den Punkt. Obwohl er derzeit keine strafrechtlichen Fragen orte, so findet FP-Chef Markus Abwerzger, dass die politisch-moralische Verantwortung nicht in Ordnung sei: „Das ist ein Riesenskandal.“ Die Förderzusagen hätten klar nicht den Richtlinien des Impulspaketes entsprochen, sagte NEOS-Landeschef Dominik Oberhofer, der nun per Anfrage im Nationalrat eruieren lassen will, ob es für die Explorer-Projekte auch Bundesförderungen gegeben habe.

LA Markus Sint (Liste Fritz) meint zwar, dass das Durchleuchten der (privaten) Grundstücksgeschäfte schwierig werden könnte, forderte aber zugleich das sofortige Einfrieren aller möglichen Hotelförderungen aus dem Impulspaket, bis der Bericht des LRH vorliege.

Die Reaktionen der schwarz-grünen Regierung waren gestern unterschiedlich. Grünen-Wirtschaftssprecher Georg Kaltschmid begrüßte die Sonderprüfung, Landeshauptmann Günther Platter (VP) kündigt an, dass „die Förderkulisse bald überarbeitet sein wird“. (mami)