Innsbruck, Umhausen – Nach einer umstrittenen Förderzusage der schwarz-grünen Landesregierung für ein Projekt der Hotel-Kette Explorer in der Gemeinde Umhausen in der Höhe von rund 400.000 Euro wollen die Tiroler Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS nun die Zuwendungen für sämtliche Hotelprojekte vom Landesrechnungshof prüfen lassen, erklärten die Parteien bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Der entsprechende Prüfantrag soll morgen, Mittwoch, beim Landesrechnungshof eingereicht werden. „Der Antrag enthält 120 Fragen und ist in zwei Teile eingeteilt“, erklärte LAbg. Markus Sint (Liste Fritz). Einerseits sollen sämtliche Förderungen aus dem sogenannten „Impulspaket Tirol“ von 2008 bis heute und aus dem „Impuls Paket 2014 bis 2020“ geprüft werden, und andererseits sollen im Speziellen die Förderungen für zwei bereits verwirklichte Hotelprojekte der Kette Explorer und drei Projekte der Kette, die noch in der Pipeline sind, genau durchleuchtet werden.

Abwerzger ortet einen „riesigen politischen Skandal“

„Es gilt aufzuklären, ob es bei der Vergabe von Förderungen in den vergangenen Jahren eine Günstlingswirtschaft gegeben hat“, meinte Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger, der einen „riesigen politischen Skandal“ ortete. Zumindest die Förderung des Explorer Hotels in Umhausen sei „eindeutig zweckwidrig“. Rein rechtlich ist die Sache laut Abwerzger, der im Brotberuf Rechtsanwalt ist, zwar wahrscheinlich in Ordnung, aber „es stinkt politisch-moralisch zum Himmel“, fügte der Landesparteiobmann hinzu.

„Wir wollen wissen, was Schwarz-Grün im Hintergrund macht und was in den letzten zehn Jahren gefördert wurde“, betonte der stellvertretende Klubobmann der SPÖ, Georg Dornauer. „Wer hat wann, in welcher Form interveniert, und gibt die ÖVP die Steuergelder sinnvoll aus, oder für die, die gute Kontakte haben“, wollte Sint vom Landesrechnungshof aufgeklärt wissen und forderte gleichzeitig, dass bis zu einem Prüfergebnis alle Förderungen für Hotelprojekte auf Eis gelegt werden.

Die NEOS wollen diesbezüglich auch eine Anfrage im Nationalrat einbringen. „Wir wollen wissen, ob es für die Explorer Hotels auch Bundesförderungen gegeben hat“, so Dominik Oberhofer, Tiroler NEOS-Chef. Auch an andere Hotelprojekte in Tirol könnten laut Oberhofer zweckwidrig Förderungen ausgeschüttet worden sein. „Es gibt einige Projekte, wo es großzügige Förderungen gibt. Da wird noch einiges auf uns zukommen“, meinte Oberhofer.

Grundstückskauf soll geprüft werden

Doch nicht nur die Förderungen, sondern auch der jeweilige Grundstückskauf bei den konkreten Hotelprojekten soll geprüft werden. „Es kann sein, dass der Landesrechnungshof bei privaten Grundstücken nicht wahnsinnig weit kommt, aber auch das soll sich der Rechnungshof anschauen“, erklärte Sint. Abwerzger nahm zudem an, dass das Finanzamt vor allem den Grundstückskauf in Umhausen bereits „mit wachsamen Auge“ beobachte. Die Gruppe soll das Hotel-Grundstück im Ötztal zum Dumpingpreis erworben haben, wie die Tiroler Tageszeitung berichtete.

Die Causa hatte für heftige Kritik gesorgt, sollte das Geld für das Projekt der deutschen Investorengruppe doch aus dem Impulspaket des Landes fließen, dessen Schwerpunkt eigentlich darin liegt, kleine und mittlere Unternehmen in der Industrie zu fördern. LH Günther Platter (ÖVP) hatte auf die öffentliche Kritik reagiert und die Zusage für den Zuschuss an das Explorer-Hotel auf Eis gelegt. Die touristischen Förderungen aus der Wirtschaftsförderung sollen gesamtheitlich evaluiert werden, hatte Platter angekündigt.