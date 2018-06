Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – In die Natura-2000-Debatte kommt neuer Schwung. Gestern holte die schwarz-grüne Landesregierung das nach, was noch vor der Landtagswahl für Diskussionsstoff gesorgt hatte. So wurden per Beschluss die 2015 der EU gemeldeten (nachnominierten) Schutzgebiete, wie etwa in Osttirol die Isel sowie die Zuläufe von Kalserbach und Schwarzach sowie Sinesbrunn bei Tarrenz und Tiefer Wald in Nauders, ganz formal gemäß Tiroler Naturschutzgesetz kundgemacht. Übrigens ohne dies an die große Glocke zu hängen. Ein Formalakt, der im Jänner zum Knatsch zwischen ÖVP und Grünen geführt hatte.

Doch damit nicht genug. In der heutigen Sitzung des Naturschutzbeirates ist das Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Österreich und damit auch Tirol wieder Thema. Bereits kommenden Montag wird in Brüssel auf beamteter Ebene zwischen Österreich und der EU über die von der EU geforderten Natura-Nachnominierungen verhandelt. Eine so genannte „Paketverhandlung“. Wie mehrfach berichtet, hat die EU österreichweit mehr als 700 zusätzliche Natura-2000-Gebiete eingemahnt. Auf Tirol entfielen dabei bis zu 70 nötige Nachnominierungen. Besonders kritisiert wurde hier, dass die Osttiroler Gletscherflüsse nur unzureichend ausgewiesen worden seien, darüber hinaus Bergmähwiesen in Fiss, Strengen oder Steinach sowie der Piz Val Gronda in Ischgl (Schwemmländer) nicht genannt wurden.

LH Günther Platter und die ÖVP lehnten diesen Forderungskatalog bis dato strikt ab. Im Koalitionspapier mit den Grünen ist zudem verankert, dass Nachnominierungen nur dann in Erwägung gezogen werden, sollten diese „zwingend notwendig werden“, und dann auch nur, sofern ein Einvernehmen mit den Grundeigentümern hergestellt werden kann. Die für Umweltschutz zuständige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) bekräftigte noch gestern, dass sich an der offiziellen Position Tirols nach koalitionärer Absprache nichts geändert habe. Man werde schauen, was am Montag in Brüssel herauskomme.

Und das könnte spannend werden, schenkt man Kennern der Materie Glauben. Demnach könnte die EU, zumindest was die Osttiroler Gletscherflüsse betrifft, mit sich reden lassen. Der Tauern- und Kalserbach könnten damit völlig vom Tisch sein, zumindest dürften den Osttirolern hier aber die befürchteten zusätzlichen großflächigen Natura-Ausweisungen erspart bleiben, heißt es. Entscheidungen, die auf politischer, nicht auf fachlicher Ebene getroffen worden sein sollen. Es soll argumentiert werden, dass Tirol ohnedies bereits im Schutzgebiet Lech über gute Bestände der Deutschen Tamariske verfüge.

Im Gegensatz zu diesen möglichen Zugeständnissen soll die EU aber, beispielsweise was den Bereich Piz Val Gronda betrifft, weiter hart bleiben. Ergo dürfte gegenüber Tirol die Forderung nach weiteren Nachnominierungen aufrecht bleiben.

Wie auch immer – es sind zwiespältige Signale, die Tirol vor dem Montagsgipfel in Sachen Natura 2000 erreichen.