Innsbruck – Tirols LH Günther Platter (ÖVP) hat sich erfreut darüber gezeigt, dass das Dauer-Streitthema Transit bei der am Mittwoch in Linz stattfindenden „Regierungskonferenz“ zwischen der Bundesregierung und der bayerischen Staatsregierung auf der Agenda stehen wird. Größere Beschlüsse oder gar einen Durchbruch erwarte er sich aber nicht. „Vermutlich wird es Dissens geben“, sagte Platter am Dienstag.

Indes rechnete der Landeschef mit der vollen Rückendeckung seitens der schwarz-blauen Bundesregierung. „Ich weiß, dass die Bundesregierung dort die Tiroler Position vertreten wird und bin mir der Unterstützung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) sicher“, so Platter bei der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung. Es sei „sehr wichtig“, dass das Transit-Thema in Linz angesprochen werde. Es sei jedenfalls „Bewegung in die politische Debatte“ gekommen, merkte der Landeschef ungeachtet der Dissens-Punkte an.

„Absolute Geschlossenheit in Tiroler Landesregierung“

Einmal mehr wollte Platter am Dienstag die Entschlossenheit Tirols in dieser Frage demonstrieren: „Beim Kampf gegen den Transit werden wir nicht locker lassen. Es gibt eine absolute Geschlossenheit in der Tiroler Landesregierung“. Für Kritiker, die ihm „egoistisches Verhalten“ vorwerfen würden, zeigte der Landeshauptmann keinerlei Verständnis. „So eine Kritik ist absurd“, erklärte Platter.

Gleichzeitig berichtete der Landeschef, dass er den deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und dessen italienischen Amtskollegen Danilo Toninelli (Fünf Sterne) – beide waren vergangene Woche nicht zum Transit-Gipfel nach Bozen gekommen – eingeladen habe, sich vor Ort ein Bild von der Transit-Lage zu machen. Denn aus der Ferne könne man die Situation oft nicht richtig einschätzen.

„Spät, aber doch kommt etwas Bewegung hinein“

Der BoznerTransit-Gipfel hatte mit einem Paukenschlag geendet, die Konfliktlinien wurden deutlich sichtbar. Alle Teilnehmer unterzeichneten das Memorandum of Understanding – bis auf Platter. Er hatte seine Unterschrift an ein Zusatzprotokoll geknüpft, das von Bayern aufgrund der darin enthaltenen Lkw-Blockabfertigung nicht akzeptiert wurde. Mit reinen Absichtserklärungen wolle er sich nicht mehr zufriedengeben, argumentierte der Landeshauptmann. Das wäre ein „Verrat an der Tiroler Bevölkerung“ gewesen.

Am folgenden Tag kündigte Platter sodann eine härtere Gangart in Sachen Transit an. Die Lkw-Blockabfertigung soll evaluiert und gegebenenfalls ausgeweitet werden. Zudem werde es auch beim Lkw-Nacht- und Sektoralem Fahrverbot eine Ausweitung sowie verschärfte Kontrollen geben.

Indes äußerte sich der Landeshauptmann bei der Pressekonferenz auch zu den von Deutsche Bahn (DB) und ÖBB am Montag vorgestellten ersten „Grobtrassen-Entwürfe“ für den Nordzulauf zum Brennerbasistunnel (BBT): „Spät, aber doch kommt etwas Bewegung hinein. Aber die angekündigten Zeitpläne sind ernüchternd“. Er erwarte sich, dass mit Hochdruck an der Realisierung gearbeitet wird und zudem die „aktuelle Strecke so adaptiert wird, dass es zu keinen Kapazitätsengpässen kommt“. (APA)