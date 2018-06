Landeck, Imst – Man könnte die Region als Kernzone des legendären Räter-Volkes bezeichnen – Vinschgau, Engadin, Val Müstair sowie die Bezirke Landeck und Imst. Nach Jahrhunderten der Isolation begann mit der Gründung der Terra-Raetica-Region 2007 ein­e neue Zeit des Aufbruchs. Netzwerker aus allen Teilen der Region kochen ihr Süppchen immer öfter gemeinsam. Die EU zahlt mit, der Interreg-Fonds wird fleißig angezapft. BH Markus Maaß (Landeck) und BH Raimund Waldner (Imst) sind federführend im Interreg-Rat mit dabei.

Größtes Projekt mit einem Volumen von 200.000 Euro, das kürzlich beim Treffen in Imst beschlossen wurde, ist die kulturhistorische und touristische Aufwertung der Bergbaugebiete in St. Anton am Arlberg und in Laas. „Es geht um die Sicherung und nachhaltige Nutzung der Anlagen in Verbindung mit einem Veranstaltungs- und Führungsprogramm“, heißt es im Kommuniqué der Tagung. Auch eine wissenschaftliche Projektbegleitung ist geplant.

Am Thema Energie kommt auch die Terra-Raetica-Region nicht vorbei. Im Mittelpunkt des 45.000-Euro-Projekts sollen der Erfahrungsaustausch und die Vernetzung von „energiepolitisch tätigen Organisationen“ in der Regio­n stehen. Das Bewusstsein für die Nutzung erneuer­barer Energien soll gestärkt werden. „Wir möchten eine grenzüberschreitende und zukunfts­fähige Energiepolitik sichern“, erklärten die Interreg-Räte gemeinsam. Schließlich wurde aus dem Kleinprojektefonds die Almbegegnung 2018 in Prad (Vinschgau) und die Bedarfserhebung zur touristischen Qualifizierungs­offensive beschlossen. (hwe)