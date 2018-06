Von Agnes Dorn

Haiming – Viele Gemeinden, auch im Bezirk Imst, haben bereits ein Glyphosatverbot auf Gemeindegrund erlassen beziehungsweise sind dabei, dieses zu beschließen. Doch die Suche nach Alternativen ist nicht gerade einfach und einige der anderen chemischen Substanzen sind wohl genauso wenig empfehlenswert wie der inzwischen verrufene Unkrautvernichter Glyphosat.

Landschaftsgärtnerin Doreen Höneke, u. a. in Haiming für den dortigen Friedhof zuständig, ist im Zuge ihrer Recherchen auf ein schonendes Verfahren gestoßen. Dieses soll mittels heißem Wasser und einem Schaum aus 100 Prozent biologisch abbaubarer Mais- und Kartoffelstärke den nicht erwünschten Pflanzen den Garaus machen. Da auch die Gemeinden Haiming und Roppen durch das bereits erfolgte, beziehungsweise geplante, Glyphosat-Verbot eine Alternative benötigen, haben sich kurzerhand mehrere Personen zusammengefunden, um am Friedhof von Haiming ein Gerät zu testen. Dieses bringt das heiße Wasser drucklos mit dem giftfreien Schaum an den Vegetationspunkt der Pflanze. Im behandelten Bereich werden sowohl die Pflanze als auch deren Samen nachhaltig zerstört.

Moose, Flechten und Grünspan können gleichermaßen vernichtet werden, wie Diana Robl, welche das neuartige Verfahren in Haiming präsentierte, verspricht. „Nur den Japanischen Staudenknöterich schafft man nicht. Dafür gibt es gegen den Riesenbärenklau einen eigenen Aufsatz, der die Pflanze nachhaltig beseitigt“, so die Vertreterin. Ob man das Gerät nun gemeindeübergreifend, gemeinsam mit Höneke anschaffen wird, wird indes noch überlegt. Abgeneigt scheint man jedenfalls nicht zu sein, denn: „Die Aufbringung erfolgt wirklich unspektakulär“, wie Haimings Vizebürgermeister Christian Köfler lobend bemerkt. Auch der Roppener Dorfchef Ingo Mayr sieht eine Zusammenarbeit mit Höneke als erstrebenswert an. Über den Preis müsse noch verhandelt werden, doch wie er meint: „Wenn Doreen zum Beispiel für drei Gemeinden arbeitet, sollten sich die Kosten für die Anschaffung des Geräts in ungefähr drei Jahren amortisiert haben.“