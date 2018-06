Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es soll eine Schlussrunde sein. An deren Ende eine Lösung steht. Am Montag kommt es in Brüssel zu den mit Hochspannung erwarteten Verhandlungen in Sachen Natura-2000-Gebieten zwischen der EU-Komission und Vertretern des Bundeskanzleramtes sowie den jeweiligen Bundesländervertretern. Auch Tirol wird dort am Verhandlungstisch sitzen.

Wie berichtet, hat die Komission Österreich dazu aufgefordert, Gebiete nachzunominieren. Der EU-Vorschlag hätte hierzu allein in Tirol bis zu 70 Gebiete vorgesehen, österreichweit gar an die 700. Im Vorfeld der Sitzung ist nun durchgesickert, dass Tirol in Osttirol bis auf die bereits nominierten Gebiete (Isel und Teile der Gletscherflüsse Kalserbach und Schwarzach) keine weiteren großflächigen Nachnominierungen vornehmen bräuchte. Indes sollen die beabsichtigten Teilausweisungen beim Piz Val Gronda im Bereich Fimba- und Vesiltal weiter Bestandteil der EU-Forderungen sein. Am Dienstag hat die Landesregierung zumindest die bisher bereits nach Brüssel gemeldeten Natura-2000-Gebiete in Osttirol sowie Tarrenz und Nauders offiziell kundgemacht.

Dieser kolportierte Kompromiss hat gestern in Tirol nun wieder die bekannten politischen Natura-Fronten aufgemacht. Von „Deals“, in welche Richtung auch immer, hält Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (VP) nichts. Er verweist darauf, dass Tirol seiner Ansicht nach bereits genug Natura-2000-Flächen ausgewiesen habe. Zudem erinnert er an die Übereinkunft mit LH Günther Platter (VP), keine weiteren Nachnominierungen vornehmen zu wollen, und auch auf das Koalitionsprogramm von Schwarz-Grün. Dort ist festgehalten, dass in jedem Fall auch ein Einverständnis mit den Grundeigentümern herzustellen sei. „Wie soll das beim Piz Val Gronda gehen?“, fragt Hörl. Die dortige Agrargemeinschaft sei geschlossen gegen eine (Teil-)Ausweisung. Betroffen wären auch die Silvretta-Seilbahnen. Chef Hannes Parth beklagt, dass weder er noch die Agrar von der EU Informationen bekämen: „Man lässt uns hier alleine.“

Indes wirft FPÖ-Landesobmann Markus Abwerzger Platter vor – sollten jetzt tatsächlich neue Natura-Gebiete kommen –, die Bevölkerung vor der Landtagswahl getäuscht zu haben. Die FPÖ stellt sich vehement gegen weitere Ausweisungen. Ditto die SPÖ. Nicht nur, dass die Natura-Kundmachungen von Schwarz-Grün jetzt „klammheimlich“ erfolgt seien, auch sei durch neue Natura-2000-Gebiete das Entwicklungspotenzial des Landes gefährdet, wie SP-Vize Georg Dornauer sagt. Platter und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) dürften dieses Mal nicht einknicken, so die SPÖ: „Die EU muss Tirol weitere großflächige Schutzgebiete ersparen.“