FPÖ-Landtagsabgeordneter Christofer Ranzmaier spricht von einer „unfassbaren Entgleisung“ und einem „Twitter-Eklat“, Schützenlandeskommandant Fritz Tiefenthaler hat Grünen-Klubobmann Gebi Mair (Grünen) einen geharnischten Brief geschrieben.

„Und wenn ihr das nächste Mal über Kriegsspiele in Moscheen schimpft, dann denkt ihr auch an die Terfener Schützen.“ Diesen Tweet hat Mair kürzlich abgesetzt und mit einem Link zu einem Bild der Schützen verknüpft (siehe Foto). Darauf zu sehen: besagte Schützenkompanie bei einer Ausrückung am vergangenen Sonntag. Während die Erwachsenen zu einer Ehrensalve ansetzen, tun dies auch die Jungschützen – mit hölzernen Attrappen.

Wie berichtet, hatte ein Vorfall in einer Wiener ATIB-Moschee österreichweit für Schlagzeilen gesorgt. Auf Bildern waren Kinder in Tarnanzügen zu sehen, die eine Schlacht nachspielten.

Mairs Aussagen seien hanebüchen und weit hergeholt, empört sich Tiefenthaler: „Das sind keine Kriegsspiele. Das ist nicht vergleichbar.“ Im Schützenwesen stelle die Ehrensalve ein Friedenssymbol dar. Unter 16-jährige Jungschützen dürften gar kein Gewehr in die Hand nehmen, jene in Terfens hätten lediglich mit einer Nachbildung, landläufig gesagt eben mit einem „Holzprügel“, hantiert, so Tiefenthaler.

Mair sagt, er habe nie die Schützen mit dem ATIB-Vorfall verglichen. Selbigen verurteile er übrigens scharf. Dennoch gehe es darum, zu hinterfragen, ob man Kindern überhaupt Gewehrattrappen in die Hand geben müsse – ganz unabhängig vom jeweiligen Kontext. Zudem warte er noch auf eine Antwort auf sein Schreiben an Tiefenthaler, ob er wisse, wie alt denn diese Jungschützen seien. Seines Wissens dürften diese erst ab einem Alter von zehn Jahren beitreten. Tiefenthaler sagt auf Anfrage, dass dies von Fall zu Fall variiere – in der Regel sei ein Beitritt ab der Schulpflicht möglich.

Sauer ist Ex-Landtagspräsident Herwig van Staa (VP). Er steht auch nach seinem Ausscheiden aus der Politik der Landesgedächtnisstiftung vor – ehrenamtlich. Am Mittwoch wurde die erste Sitzung nach erfolgter Landtagswahl abgehalten. Darin wurde auch Organisatorisches beschlossen – wie die Zurverfügungstellung eines Tablets und Handys für den Vorsitzenden zur Erledigung seiner Amtstätigkeiten. Gegenstimmen gab es keine – dafür im Nachhinein ein Rumoren hinter vorgehaltener Hand, ob denn das alles notwendig sei. Dass diese anonymen Vorwürfe erst im Nachhinein kommen, erzürnte van Staa gestern. Er habe kein Problem, alles offenzulegen. Er fahre auf eigene Kosten mit einem Seniorenticket durchs Land und habe noch nie Kilometergeld abgerechnet. Der Verwaltungsaufwand der Stiftung sei sehr niedrig. (mami)