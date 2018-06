Radfeld, Innsbruck – Tirol bereitet sich auf noch mehr Lkw-Blockabfertigungen auf der Autobahn bei Kufstein-Nord vor. Die Zahlen der Verkehrserhebungen, so Bernhard Knapp, Vorstand der Abteilung Verkehrsrecht des Landes, machen dies notwendig. So haben von Anfang Jänner bis Ende Mai über eine Million Lkw den Brenner passiert, um 100.000 mehr als noch das Jahr zuvor.

Um die Polizisten bei ihrer Arbeit auf der Autobahn nicht im Regen und Sturm stehen zu lassen, hat nun das Land Tirol um 50.000 Euro einen Container konstruieren lassen, von dem aus die ­Beamten die Fahrbahn im Auge behalten können. „Die Konstruktion wurde so gewählt, dass ein einfaches Auf- und Abladen durch Fahrzeuge der Asfinag oder der Straßenmeisterei des Landes problemlos möglich ist“, erzählte Knapp.

Der Einsatz des Containers muss übrigens nicht auf die Dosiertätigkeit beschränkt bleiben, er kann auch bei Grenzkontrollen eingesetzt werden. Am 2. Juli steht er erstmals auf der Autobahn bei Kufstein-Nord.

Knapp und Oberst Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei, sind mit dem bisherigen Verlauf der Blockabfertigungen sehr zufrieden. Bekanntlich werden an Tagen nach Lkw-Fahrverboten stündlich maximal 250 bis 300 Lkw aus Bayern kommend am Dosierpunkt bei Kufstein-Nord durchgelassen. „Dadurch hat sich die Verkehrssicherheit auf der A12 deutlich gebessert“, sagt Widmann. Wobei man die Lkw noch nie komplett anhalten musste, die Tempobremse reiche aus, dass sich der Lkw-Verkehr entzerre. Polizei-Streifen behalten die Entwicklung auf der Autobahn im Auge, notfalls könne man stärker bremsen.

Die Blockabfertigung stößt bei der bayerischen Politik, nicht zuletzt wegen eines kilometerlangen Lkw-Rückstaus auf der Autobahn, auf Widerstand. Aber entgegen der Hoffnung von LH Günther Platter (VP) war der Transitstreit zwischen Bayern und Tirol nicht das ganz große Thema am Linzer Treffen zwischen der österreichischen Bundes- und der bayerischen Staatsregierung. Das auch, weil Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) zuvor einen Kreislaufkollaps erlitten hatte (sieh Bericht Seite 13). Mehr als das Bekenntnis, nach Lösungen zu suchen, mit denen beide Seiten leben können, war in Linz dann aber eben nicht drinnen.

LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) warb bei der Mobilitätskonferenz der EUSALP (Makroregionale Alpenraumstrategie der Europäischen Union) in Trient für die Tiroler Pläne: „Wir können den überbordenden Transitverkehr nicht alleine reduzieren. Dazu braucht das Land Tirol die Nachbarländer, aber auch überregionale Verbände wie die EUSALP“, so Felipe in einer Presseaussendung. Oberste Priorität hat laut ihr weiterhin die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. (wo, mami)