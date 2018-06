Landeck – „Angefangen von der Ausgabe der Parkkarten über die Ausweisung der Flächen bis hin zur ständigen Verschiebung des Inkrafttretens sind viele Dinge in der Landecker Parkraumbewirtschaftung schiefgelaufen“, erklärten GR Marco Lettenbichler und LA Benedikt Lentsch gestern in einer Aussendung. Grundsätzlich stehe die SPÖ-Fraktion einer Bewirtschaftung positiv gegenüber. „Aber sie muss vernünftig im Sinne der Bürger gestaltet werden.“ So soll die Anzahl der Anwohnerparkkarten evaluiert werden. Die Tarife müssten reduziert, die Gebühren am Wochenende und in den Nachtstunden müssten überdacht werden.

Die SPÖ habe das Parkkonzept im Ausschuss voll mitgetragen, bis auf die Tarife, sagte Vize-BM Thomas Hittler am Donnerstag. Man werte die Umsetzung des Konzepts laufend aus, so Hittler, der Anpassungen nicht ausschließt. „Ich bin ständig in Kontakt mit der Stadtpolizei, wir behandeln Anregungen“, stellte BM Wolfgang Jörg fest. „Fakt ist, dass sich die Situation verbessert hat. Aber jahrelange Übungen ändern kann auch schwierig sein.“ (hwe)