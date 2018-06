Von Simone Tschol

Reutte – Gut gefüllt waren die Zuschauerränge bei der Sitzung des Reuttener Gemeinderates Donnerstagabend. Und das nicht ohne Grund. Stand doch die Präsentation der Potenzialstudie Kloster­areal und damit auch Ideen zur künftigen Nutzung auf der Tagesordnung.

Knapp vier Jahre ist es her, dass die Franziskaner Reutte verlassen haben. Seither ist das Areal leer, die Nachnutzung der rund 6700 Quadratmeter großen Fläche im Herzen von Reutte ungewiss. Oliver Ruggenthaler, Österreich-Provinzial, wollte der Marktgemeinde Reutte ein Angebot unterbreiten. Dazu kam es bislang jedoch nicht.

Um die Zeit zu überbrücken, ist die Gemeinde in Vorleistung gegangen. Zum einen wurde Klarheit über den Ist-Zustand geschaffen, das gesamte Kloster vermessen – Kostenpunkt 18.000 Euro. Zum anderen wurde eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben. Diese verschlang weitere 42.300 Euro. Auch die Bevölkerung wurde in den Entscheidungsprozess eingebunden. Neben konkreten Interviews wurden auch 3149 Fragebögen an die Bevölkerung verschickt. „Ganze 162 kamen ausgefüllt retour. Wobei drei Viertel der Rückmeldungen von Personen stammen, die älter als 50 Jahre sind“, erklärte BM Alois Oberer bei der Präsentation.

Trotzdem kamen zahlreiche Vorschläge zur Nachnutzung zusammen. Ganz oben auf der Hitliste der Reuttener steht demnach die Überdachung des Innenhofes und eine Erlebnisgastronomie. Oberer: „Diese würde den Markt beleben, die Wertschöpfung wäre hoch, die Kosten für die Gemeinde gering und auch die Gebäudegröße würde passen.“ Im Studien-Ranking auf den weiteren Plätzen landeten Vorschläge wie: vollständig geistliche Nutzung, Büros, öffentliche Einrichtungen, Museum, Vereinshaus oder Hotel.

Wie geht es jetzt weiter? Oberer: „Wir von Seiten der Gemeinde stehen an. Da die Aussicht auf eine rasche Lösung gering ist, hat die Gemeinde die Suche nach möglichen Investoren gestoppt.“

Bei seinem Reutte-Besuch Anfang April besichtigte auch Bischof Hermann Glettler das Kloster und erklärte da­raufhin dessen Nachnutzung zur Chefsache. Dekan Franz Neuner, der bei der Gemeinderatssitzung im Publikum saß, meinte: „Der Bischof kennt Provinzial Pater Oliver sehr gut. Dass Bischof Hermann das Kloster zur Chefsache erklärt hat, deutet darauf hin, dass das Haus auch künftig viel mit Spiritualität zu tun haben wird.“ Die Pfarre habe Raumbedarf direkt an der Kirche für Projekte mit Kindern oder Jugendlichen oder beispielsweise Vorträge. „Es soll ein lebendiges pfarrliches Leben möglich sein“, so Neuner, der schon daran glaubt, dass das Klosterareal in Reutte wieder mit Leben gefüllt werden kann. „Egal wo auf der Welt – an den historischen Plätzen spielt es sich ab – auch für die Jugend. Neuner mahnte daher ein: „Wenn Reutte nicht auf die Spuren der Vergangenheit achtet, hat Reutte keine Zukunft.“

Inzwischen könnte sich für die Gemeinde eine neue Option auftun. Während bislang immer nur von einer Nutzung oder einer eventuellen Teilbebauung die Rede war, kommt jetzt auch das Wort Verkauf ins Spiel. BM Oberer zitiert aus einer E-Mail von Bischof Glettler. Darin heißt es: „Wir warten nun gemeinsam auf ein Anbot der Franziskaner, in dem sie erklären, zu welchen finanziellen Vorstellungen sie die ganze Anlage verkaufen bzw. übertragen wollen.“ „Wir können nur noch eines tun: warten, bis sich die Franziskaner bewegen“, so Oberer.