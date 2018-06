Kitzbühel – Das Kitzbüheler Tennisturnier 2018 (28.7–4.8.) wirft seine Schatten voraus, das hochkarätige Teilnehmerfeld führt Österreichs French-Open-Finalist Dominic Thiem an. Doch der Rahmen, das vor 25 Jahren errichtete Stadion, soll sich dem Inhalt auch weiterhin anpassen. Oder wie es Kitzbühels Tennisclubpräsident Herbert Günther nennt: „Stillstand ist Rückschritt.“ In der Diktion des Architekten hört sich das so an: „Der optische Zustand, vor allem die Bestuhlung, ist mangelhaft. Die Büros der ATP (Vereinigung der Tennisprofis, Anm.) sind undicht, die Massageräume sind nicht zu verwenden. Wir bekommen jedes Jahr einen peniblen Report, das Feedback fürs Stadion fällt immer negativ aus.“ Er wolle umfangreiche Renovierungsmaßnahmen vornehmen, in deren Rahmen auch der VIP-Bereich ins Stadion integriert wird. 5,2 Millionen Euro koste das Projekt, Günther verweist auf die Besonderheit der Finanzierung: „Normalerweise spricht man vom 3-Säulen-Modell Bund/Land/Stadt, wir setzen auf ein 4-Säulen-Modell – auch die Turnier GmbH beteiligt sich.“ Damit wolle man nicht zuletzt an Lizenzinhaber „Octagon“, von dem die Kitzbüheler den Turniertermin pachteten, ein Signal senden: „Die sind am Erfolg mitbeteiligt und keine Mäzene. Für diese Turnier­lizenz stellen sich viele an.“

Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler indes sieht „keinen dringenden Handlungsbedarf“. Und dass man im Stadion zudem anderweitig investieren wolle – auch von einem „Convention Centre“ für Kongresse sei in der Vergangenheit die Rede gewesen –, habe nur bedingt mit Tennis zu tun. „Wir stehen dem Projekt nicht ablehnend gegenüber, aber die Finanzierung muss abgeklärt werden.“ Seitens des Sportministeriums verweist Kabinettschef Philip­p Trattner auf Gespräche im Zug­e des Hahnenkammrennens. Er habe sich die Unterlagen angeschaut, man müsse das Stadion-Projekt bewerten und berechnen. Allerdings: „Wir haben noch kein Förderansuchen bekommen.“

Das könnte demnächst einlangen, von der Notwendigkeit des Umbaus ist Kitzbühels Tennis-Präsident Herbert Günther jedenfalls überzeugt. Sein Beispiel: Im Rahmen der US Open seien 400 Mio. Euro in die Anlage investiert worden, der Stadt New York blieb am Ende sogar eine Milliarde. Günther: „Ich glaube an eine Analogie mit kleineren Zahlen. Wir sollten alles daransetzen, dass dieses Turnier erhalten bleibt.“ (flo)