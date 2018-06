Innerhalb der Tiroler SPÖ war es gestern ein Paukenschlag. Für alle überraschend verkündete der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG), Christian Hauser, mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt. In einer Mail an alle Mitglieder soll Hauser für diesen Schritt persönliche Gründe angeführt haben. Näheres war gestern nicht zu erfahren. SP-Parteichefin Elisabeth Blanik bedauert­e Hausers Entscheidung ebenso wie ÖGB-Tirol-Chef Philip Wohlgemuth. Für die FSG kommt das zur Unzeit. Immerhin sollte Hauser FSG-Spitzenkandidat für die im Jänner 2019 anstehende Arbeiterkammerwahl sein. Die Liste stand bereits, alles soll schon auf Hauser ausgerichtet worden sein. Das ist mit Hausers Rückzug nun Makulatur. „Wir müssen jetzt kühlen Kopf bewahren und uns zuerst intern beraten“, sagte Wohlgemuth auf TT-Anfrage. Möglich sei eine Ergänzung der Kandidatenliste bis hin zur völligen Umgestaltung, heißt es.

Langsam Gestalt nimmt auch die neu zu schaffende Bildungsdirektion an. In ihr sollen bekanntlich mit 1. Jänner 2019 die Abteilung Bildung des Amtes der Tiroler Landesregierung und der Landesschulrat für Tirol in einer gemeinsamen Behörde aufgehen. Ein erstes Get-­together der Mitarbeiter gab es gestern im Landhaus unter Landesschulratspräsidentin Beate Palfrader (VP). Das dürfte auch nötig sein. Den Wechsel ins Landhaus 2 sollen nicht alle Mitarbeiter des Landesschulrates goutieren. Rätselraten gibt es auch noch um die Bestellung zum neuen Bildungsdirektor. Im Landhaus wird gemunkelt, dass Abteilungsvorstand Paul Gappmaier ein ganz heißer Tipp hierfür sein soll.

Enttäuschend endete für Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne) die Landesintegrationsreferentenkonferenz in Linz. Zwar sei sich die Mehrheit einig, dass an der Fortführung integrativer Maßnahmen kein Weg vorbeiführe (auch in der Finanzierung), jedoch befremdete das Quertreiben von NÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). „Leben die Niederösterreicher auf einer Insel?“, fragt sich Fischer.

Das große goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik bekam Donnerstag Ex-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz. (mami)