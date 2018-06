Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – 100 Millionen Euro will die Bundesregierung mit der geplanten Indexie­rung der Familienbeihilfe einsparen. Ab dem Jahreswechsel soll die Beihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder an die dortigen Lebenshaltungskosten angepasst werden. Dies hätte Kürzungen von bis zur Hälfte der Familienbeihilfe zur Folge. Offen ist, ob dies mit geltendem EU-Recht vereinbar ist. Von einer möglichen Klage fürchtet sich zumindest Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) nicht.

Die Grünen bezeichnen die Kürzungsabsichten als Spiel mit dem Feuer. Speziell für Tirol befürchten sie teils massive Auswirkungen – allen voran im Tourismus und in der Pflege. Beides sind Bereiche, in denen Tirol verstärkt auf ausländische Arbeitnehmer angewiesen ist, sagt Grünen-Wirtschafts- und Tourismussprecher Georg Kaltschmid. Weder in der häuslichen 24-Stunden-Pflege noch im Tourismus verfüge Tirol über genügend Arbeitskräfte. Erst in den vergangenen Wochen wurde von verschiedenster Seite von einem personellen Pflegenotstand gewarnt.

Kaltschmid warnt, dass im Falle einer reduzierten Familienbeihilfe diese Arbeitskräfte ausbleiben würden. Das scheint auch eine aktuelle Umfrage der Organisation „Altern in Würde“ unter Personenbetreuern in Österreich zu belegen. Derzufolge würden 30 Prozent der Befragten ihre Tätigkeit in Österreich beenden, sollte die Familienbeihilfe reduziert werden. 26 Prozent würden als Ausgleich ein höheres Honorar verlangen. „Das würde das ganze System ins Wanken bringen und einen Ansturm auf die Pflegeheime zur Folge haben“, warnt Kaltschmid.

Nicht viel anders würde sich im Tourismus die Lage zuspitzen, befürchtet der Landtagsabgeordnete. Im Dezember 2017 waren laut Kaltschmid knapp 22.700 Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland im Tiroler Tourismus beschäftigt.

Kaltschmid vermisst hier von der Wirtschaftskammer eine echte Interessenvertretung: „In der Causa habe ich weder von Bodenseer noch von Hörl einen Mucks vernommen. Das ist sehr verdächtig.“

Der angesprochene Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer wollte sich gestern auf TT-Anfrage nicht zur Causa äußern. Vielmehr müsse er sich erst dazu eine Meinung bilden. Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (VP) bezeichnet die Befürchtungen als „an den Haaren herbeigezogen“. Oft scheitere es nicht am Geld, sondern an den fehlenden Arbeitsbewilligungen. Zudem wären Betriebe bei „guten Kräften“ durchaus bereit, allfällige Differenzbeträge (150 bis 200 Euro) durch Kürzungen auszugleichen.