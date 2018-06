Telfs – Mit drei Gegenstimmgen und drei Enthaltungen fasste der Telfer Gemeinderat am Donnerstagabend den Grundsatzbeschluss für das „Verkehrskonzept 2035“. Das langfristige Planungskonzept, das etappenweise bis 2035 umgesetzt werden soll, umfasst ein dickes Maßnahmenbündel zur Neuordnung der Verkehrsströme. In einem der ersten Schritte soll etwa die häufig überlastete Kreuzung zwischen B189 und B171 beim Sicherheitszentrum durch einen großen Kreisverkehr samt „Bypässen“ ersetzt werden. Die Zusage des Landes liegt hier schon vor. Teil des Konzepts ist auch die Einführung einer 20-km/h-Begegnungszone im Ortskern (Unter- und Obermarkt). „Aber jede einzelne Maßnahme muss hinsichtlich Detailplanung und Finanzierung nochmals separat in den Gemeinderat“, betonte BM Christian Härting (Wir für Telfs) einmal mehr.

GR Norbert Tanzer (PZT/SPÖ) stimmte gegen das Konzept – und übte scharfe Kritik: So reiche eine Begegnungszone „mit 10 km/h weniger“ nicht aus, um dem „Höchststand an leeren Geschäften im Ortskern“ zu begegnen. Stattdessen solle man darüber nachdenken, eine Fußgängerzone zu schaffen. Im Konzept sei auch noch keine Kostenkalkulation und Budgetplanung enthalten. Vor allem aber werde das Verkehrskonzept ins Raumordnungskonzept eingearbeitet, so Tanzer, „inklusive enteignungsähnlicher Maßnahmen“, die vielen Bürgern dann durch Grundabtretungen drohen würden.

Härting und Verkehrsausschussobmann Vize-BM Christoph Walch (Grüne) widersprachen massiv: „Die strategische Planung einer Gemeinde hat aber auch schon gar nichts mit Enteignung zu tun“, meinte Walch. „Dass eine Gemeinde sich Gedanken macht, wie sie Verkehrsrouten ändert und wie sich dafür langfristig strategisch Grundstücke sichern lassen, ist ja wohl selbstverständlich.“

Tanzer und andere Kritiker hätten sich bei der Erarbeitung des Konzeptes nie eingebracht, ergänzte Härting spitz: „Ein Armutszeugnis.“ (TT)