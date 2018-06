Silz – Fassergasse, Josef-Marberger-Straße, Tiroler Straße, Meiergasse, Turmgasse, Widumgasse, Totengasse – in all diesen Straßen und Gassen standen vor 15 Jahren ein oder mehrere Wohnhäuser, in denen niemand mehr lebte und die bereits teilweise stark dem Verfall preisgegeben waren. Rund 80 dieser verlassenen Gebäude wurden damals im Ortskern gezählt und die Gemeinde musste sich entscheiden, ob sie sich mit ihrem Schicksal eines entkernten Dorfes abfinden und das Siedlungsgebiet immer weiter in die Peripherie auslagern oder sich dem Problem aktiv stellen sollte.

„Gerade in Tirol ist es sehr wichtig, den Platz, den man zur Verfügung hat, entsprechend gut auszunutzen“, begrüßte Landesrat Johannes Tratter die damalige Kehrtwende in Silz. Denn die Gemeinde entschied sich bewusst für die Wiederbelebung des Dorfkerns. Inzwischen ist fast die Hälfte der Gebäude renoviert und von ihren Besitzern wieder bezogen worden. Und jedem Haus sieht man an, dass die Planung für die Erneuerung keineswegs am Reißbrett erfolgt ist: Den individuellen Wünschen wurde vor allem vom externen Berater der Ortskernrevitalisierung, dem Architekten Peter Knapp, Rechnung getragen und dank der großzügigen finanziellen Unterstützung von Gemeinde und Land konnten so manche Mängel dem Altbestand entsprechend behoben werden. Oftmals waren die Lösungen zwar nicht die billigsten, aber mit Abstand diejenigen, die der Lebendigkeit und der Geschichte der Häuser am zuträglichsten waren, wie auch Bauherr Markus Heinz nach der Sanierung seines alten Hauses befindet: „Sachen zu erhalten, die erhaltenswert sind, da gibt es keine Lösungen von der Stange.“

Dass sich die rund 40 Hausbesitzer alle dafür entschieden, bei dem Dorferneuerungsprojekt mitzumachen, obwohl ein Neubau auf der grünen Wiese einfacher gewesen wäre, freut auch Bürgermeister Helmut Dablander. „Alle Bauherren haben unserem gesamten Dorf zu einem lebendigen und attraktiven Ortskern verholfen“, bedankte sich der Dorfchef, der als dritter Bürgermeister in Folge das Projekt begleitet, im Rahmen der Jubiläumsfeier. Es sei eine gute Mischung aus Eigeninitiative und externer Unterstützung gewesen, erklärt Bauamtsleiter Martin Dablander den Erfolg des Projekts.

Zur 15-Jahr-Feier der Dorfkernrevitalisierung Silz konnten sich die Hausherren, von denen die meisten gekommen waren, über Dank und Anerkennung von Gemeinde und Land freuen. (ado)