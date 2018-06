Vor einem Jahr waren Sie Präsidentin des Bundesrates, jetzt sind Sie Landtagspräsidentin, noch dazu die erste Frau in diesem Amt. Wie geht es Ihnen damit?

Ledl-Rossmann: Es ist wirklich etwas Besonderes und freut mich unglaublich. Das hätte ich vor einem Jahr auch nicht zu träumen gewagt. Ich habe mich immer schon darauf gefreut, wieder in den Tiroler Landtag zurückzukommen – dass das gleich in so einer Funktion ist, hätte ich mir auch nicht gedacht. Und es macht natürlich stolz, wenn man die erste Frau in dieser Funktion ist.

Der Frauenanteil im Landtag beträgt 12 von 36, im ÖVP-Klub sind es 6 von 17 und in der Landesregierung steht es 4:4. Ist das nicht ein ambivalentes Bild, was den Frauenanteil betrifft?

Ledl-Rossmann: Über die letzten Jahre ist sehr viel passiert. Für mich ist klar, dass es eine gute gemeinsame Politik braucht – es darf sich nicht nur auf das Thema Frau

Mann reduzieren. Ich unterstütze jede Frau und freue mich über jede, die neu dabei ist. Den Frauen müssen die Möglichkeiten für die Politik eröffnet werden, es braucht aber auch Frauen, die dieses Angebot dann annehmen.

Im Nationalrat gibt es eine Diskussion über die Debattenkultur. Haben Sie Sorge, dass auch im Landtag untergriffige Zwischenrufe überhandnehmen könnten?

Ledl-Rossmann: In jeder Debatte steckt viel Leidenschaft und Emotion, das darf auch sein. Aber es gibt wirklich auch Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass das in dieser vehementen Form im Landtag nicht stattfindet. Bei persönlichen Beleidigungen muss der Vorsitzende aber sofort eingreifen.

Fördert das Fehlen einer Debattenkultur die Politikverdrossenheit? Oder ist es eben so, dass das Parlament nichts anderes als ein Abbild der Gesellschaft ist – und auch so agiert?

Ledl-Rossmann: Davon halte ich überhaupt nichts. Gewisse Formen gilt es einfach einzuhalten.

Als Präsidentin haben Sie überparteilich zu agieren – wenn Sie den Vorsitz abgeben, sitzen Sie auch als Abgeordnete der ÖVP im Saal und können sich zu Wort melden. Fällt Ihnen das Umschalten schwer?

Ledl-Rossmann: Für mich ist klar: Als Präsidentin im Vorsitz bin ich unabhängig und habe jeden Abgeordneten gleich zu behandeln. Ich habe in der ersten Sitzung bewiesen, dass ich einen fairen Weg gehen will. Das Umschalten wird mir keine Probleme machen.

Bei tagespolitischen Themen werden Sie sich aber nicht zurückhalten?

Ledl-Rossmann: Wenn ich mich nicht als Landtagspräsidentin zu Wort melde, dann ist das etwas anderes. Da gibt es eine klare Trennung, in welcher Funktion ich etwas sage.

Dann zur Tagespolitik: Sie gehören dem Tiroler AAB an. AK-Chef Erwin Zangerl spricht von den „unsozialen Türkisen“ in Wien. Wie stehen Sie dazu?

Ledl-Rossmann: Das ist genau der Punkt. Als Landtagspräsidentin werde ich sicher keine parteiinternen Bewertungen machen.

Zur Sozialpartnerschaft – diese scheint von der Regierung in den Retourgang geschickt. Ist das eine Gefahr für den sozialen Frieden im Land? Oder muss man dieses System überdenken?

Ledl-Rossmann: Die Sozialpartnerschaft braucht es auf alle Fälle. Sie ist ein wichtiger Teil. Es braucht diesen Dialog. Egal, auf welcher Seite – man wird immer Kompromisse eingehen müssen.

Sie sind diplomierte Krankenschwester, waren Pflegedienstleiterin und auch Heimleiterin. Als Bundesratspräsidentin haben Sie versucht, die Pflege österreichweit zum Thema zu machen. Geht die Pflege in Tirol zwischen den Megathemen leistbares Wohnen und Transit nicht unter?

Ledl-Rossmann: Das Thema ist um vieles präsenter geworden. Tirol ist hier auf einem guten Weg. Man muss auch ansprechen, was nicht so gut funktioniert. Ich wehre mich aber gegen Pauschalurteile. Bei so einem sensiblen Thema muss man in der Öffentlichkeit auch sensibel damit umgehen.

Die einen sagen, es gibt zu wenig Pflegenachwuchs aufgrund der demografischen Entwicklung, die anderen führen das auf schlechte Arbeitsbedingungen zurück – ein Widerspruch?

Ledl-Rossmann: Das Personalthema ist ein sehr vielseitiges. Es gibt viele Einrichtungen, die keine Probleme haben, Personal zu finden. Die Schülerzahlen gehen aber generell zurück. Es muss uns gelingen, die Jungen für die Pflege zu begeistern. Es wird alle Kraftanstrengungen brauchen.

Für wie sinnvoll halten Sie denn eine solidarische Pflegeversicherung?

Ledl-Rossmann: Ich wehre mich dagegen, von vornherein nur über ein Modell zu diskutieren. Man muss zuerst über die Herausforderungen der Zukunft, die Kosten und die Finanzierung nachdenken. Und dann mehrere Modelle durchrechnen. Wie ist die Pflege auf Dauer für die Menschen leistbar? Wenn nur ein Modell genannt wird, kommt man nicht weiter.

Sie pendeln regelmäßig ins Außerfern, Ihren Heimatbezirk. Wie schnell muss denn da in Sachen Verkehr eine Lösung her?

Ledl-Rossmann: Es ist unumstritten, dass das ein Riesenthema für den Bezirk ist. Es gibt unterschiedliche Meinungen unterschiedlicher Parteien. Wir müssen schauen, dass das Außerfern entlastet wird. Die perfekte Lösung wird es aber nicht geben – das wird nicht der Fall sein. Man wird Mittelwege gehen müssen.

Österreichweit wurden Sie bekannt, weil Sie nicht nur Bundespräsident Van der Bellen angelobt hat, sondern Sie auch mit Prinz Charles diniert haben – was hat Sie mehr beeindruckt?

Ledl-Rossmann (lacht): Zweifellos die Angelobung. Ich bin aber auch in meiner Bundesratszeit persönlich mit Papst Franziskus zusammengetroffen. Natürlich ist ein Treffen mit Charles und Camilla auch etwas Schönes, aber der Papst hat mich schon mehr beeindruckt.

Sind Sie jetzt im Zenit Ihrer politischen Karriere?

Ledl-Rossmann: Ich habe das Amt erst vor Kurzem übernommen und darüber freue ich mich sehr. Ich will die Aufgabe bestmöglich ausfüllen, solange ich sie habe, ohne innerlich weitere Pläne zu machen.

Die einstige Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger ist recht rasch ins Ministeramt gewechselt. Was, wenn Platter die Regierung umbildet und Sie der Ruf zur Landesrätin ereilt?

Ledl-Rossmann: Da mache ich mir keine Gedanken. Ich habe als Landtagspräsidentin eine Riesenfreude. Und ich hoffe, dass das eine Weile so bleibt.

Das Gespräch führte Manfred Mitterwachauer