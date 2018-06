Von Denise Daum

Reith bei Seefeld – Was lange währt, wird nicht immer gut. Seit fast fünf Jahren plant die Entwicklungsgesellschaft TIS eine internationale Eliteschule in Tirol. Nach einer längeren Standortsuche konnte im Juni 2015 mit der Gemeinde Reith bei Seefeld ein Optionsvertrag unterzeichnet werden. Nahe dem Wildsee sollte das damals mit 60 Millionen Euro angesetzte Projekt realisiert werden. Die Rede war von einem Schulbeginn im Herbst 2018.

Nun ist aber alles anders: Der Optionsvertrag zwischen dem Projektentwickler und der Gemeinde für die rund drei Hektar große Fläche läuft mit 1. Juli aus. „Damit haben wir ab kommendem Montag keine vertraglichen Verpflichtungen mehr gegenüber der TIS. Wir werden das Projekt auch nicht weiterverfolgen“, erklärt BM Dominik Hiltpolt im Gespräch. Die Gemeinde beließ es in den vergangenen Jahren bei der Unterfertigung des Optionsvertrags. Ein Widmungsverfahren sei gar nicht erst eingeleitet worden. „Das hätten wir erst gemacht, wenn ein schlüssiges Finanzierungskonzept vorgelegen wäre.“ Woher das Geld für das Großprojekt kommen soll, sei nach wie vor unklar. „Ich habe auch von der TIS seit November vergangenen Jahres nichts mehr gehört“, sagt Hiltpolt. Enttäuscht darüber ist der Bürgermeister nicht. „Reith geht es sicher nicht schlechter, wenn die Eliteschule nicht kommt.“

Von einem Ende des Projekts will man bei der TIS nicht sprechen. Auch wenn der Optionsvertrag „bedauerlicherweise“ ausläuft, wie TIS-Geschäftsführer Mark Schuchter sagt. Eine Verlängerung konnte mit der Gemeinde nicht ausgehandelt werden. Seit gut einem Jahr sei man auf der Suche nach einem Investor, die angedachte „Tiroler Lösung“ habe sich als schwierig erwiesen. „Wir haben nun ein Family Office in Deutschland gefunden, das Interesse zeigt“, erklärt Schuchter. Unterschrieben sei noch nichts. Sowohl am Projekt als auch am Standort Reith halte man fest. Mehr noch: Die Projektkosten seien mittlerweile auf 80 Millionen Euro angewachsen, nachdem das genannte Family Office (dabei handelt es sich um eine Art Verwaltungsgesellschaft für sehr vermögende Familien) Änderungswünsche geäußert habe. Schuchter will erneut an die Gemeinde herantreten, wenn eine Finanzierungszusage unterschrieben ist.