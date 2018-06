Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – In 1000 Fällen wechselte im vergangenen Jahr land- und forstwirtschaftlicher Grund und Boden den Besitzer. In rund 870 Fällen wurden Ausnahmen von der Genehmigungspflicht laut Grundverkehrsgesetz gewährt. Dies, die Interessentenregelung sowie die Tendenz des Ankaufs solcher Grundstücke durch Kapitalgesellschaften brächten den landwirtschaftlichen Grundverkehr unter Druck. Das attestiert nicht zuletzt der Grundverkehrsbericht 2017, der ab morgen dem Landtag vorliegt.

Gerade das Freiland bzw. die landwirtschaftlichen Flächen müssten der Spekulation entzogen werden, fordert nun Landtagsabgeordneter Markus Sint (Liste Fritz). Und er will auch schon den passenden Hebel dazu gefunden haben. Wann immer in Tirol Freiland zum Kauf steht, soll es der jeweiligen Gemeinde zuerst angeboten werden, sie soll also ein Vorkaufsrecht haben. Die Kommunen können dann das Areal zu einem moderat höheren Freilandpreis kaufen. Mit Sicherheit aber nicht zu den teils astronomischen Preisen, wie wenn der betreffende Grund letztlich zu Bauland umgewidmet würde. „Wer günstiges Wohnen tatsächlich umsetzen will, muss zu günstigem Grund kommen, bevor die Preise explodieren“, sagt Sint.

Das Vorkaufsrecht soll aber an die Bedingung geknüpft werden, dass die Gemeinden die Gründe zum Selbstkostenpreis bzw. als Tauschgrund zur Realisierung von Sozialwohnbau zur Verfügung stellen. Zumindest aber, so fordert Sint, müssten Gemeinden dann ein Vorkaufsrecht erhalten, sofern die öffentliche Hand Freiland veräußere (z. B.: Kasernenverkäufe, Bundesforste etc.).

Der Bauernstand wäre dadurch nicht in Gefahr, argumentiert Sint. Einerseits kämen die betreffenden Grundstücke so der so auf den Markt. Andererseits könnten viele dieser Gründe auch als Tauschgründe (für Bauern) erworben werden und ihnen so „das Überleben sichern“.

Doch welche Gemeinden könnten sich solche Käufe überhaupt noch leisten? Hier schlägt Sint die Gründung eines eigenen Landesfonds vor, der Gemeinden im Freiland­erwerb unterstützt.

Die Koalition aus ÖVP und Grünen bastelt derweil an ihrem Rezept zur Schaffung von mehr leistbarem Wohnraum. Bereits heute soll die Regierung grünes Licht für einen Grundsatzbeschluss zur Weiterentwicklung der Raumordnung geben. Ideen und Vorschläge hierzu wurden Anfang Juni in einer Raumordnungskonferenz gesammelt. Verschärfungen soll es unter anderem für Chaletdörfer geben, eine Freizeitwohnsitzabgabe soll kommen.