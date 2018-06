Von Manfred Mitterwachauer



Innsbruck — Die am Dienstag von der schwarz-grünen Landesregierung beschlossenen Eckpunkte einer für das erste Halbjahr 2019 avisierten Raumordnungsnovelle sorgen innerhalb der ÖVP für heftige Nachwehen.

Wie berichtet, gehen Wohn-Landesrätin Beate Palfrader die Vorschläge von Raumordnungs-LR Johannes Tratter nicht weit genug. So fordert sie zur Baulandmobilisierung u. a. strikte Rückwidmungen von ungenutztem Bauland ein. Sie fürchtet, mit dieser Novelle das Ziel der Regierung, nämlich binnen fünf Jahren 12.000 neue leistbare Wohnungen zu bauen, klar zu verfehlen. Rückendeckung für Palfrader kommt — wenig überraschend — von AK-Chef Erwin Zangerl: „Alle Maßnahmen, die leistbaren Wohnraum schaffen, sind zu unterstützen."

Gemeinden drängen in das Interessentenmodell



Mit ihrer Kritik bleibt Palfrader am Mittwoch VP-intern nicht allein. Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf bestätigt zwar, dass die Regierungsvorlage mit ihm akkordiert sei, lehnt aber den Ansatz für vorgezogene Erschließungskosten ab: „Das mobilisiert kein Bauland." Vielmehr fordert Schöpf, dass die Gemeinden im Grundverkehr in das Interessentenmodell aufgenommen und somit den Bauern gleichgestellt werden sollen. Damit handelt sich Schöpf eine klare Absage von LHStv. und Bauernbundobmann Josef Geisler ein: „Die Gemeinden haben bereits alle Möglichkeiten, die sie brauchen."

Für Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer schießen Palfraders Vorschläge „weit übers Ziel hinaus". Rückwidmungen lehnt er kategorisch ab.

Mit ihrer harten Kritik an den von Schwarz-Grün am Dienstag auf den Weg geschickten Eckpunkten für eine Novelle des Raumordnungsgesetzes (siehe Factbox) hat Wohn-Landesrätin Beate Palfrader (VP) eine Debatte ausgelöst. Allen voran in der ÖVP selbst. Darüber nämlich, ob dieses unter Federführung von Landesrat Johannes Tratter (VP) ausgearbeitete Paket einen ausreichenden Beitrag leisten können wird, mehr leistbaren Wohnraum in Tirol zu schaffen. So, wie es im Landtagswahlkampf von allen Parteien versprochen wurde. Palfrader ist jedenfalls nicht davon überzeugt. Sie fordert tiefgreifendere und schmerzvollere Eingriffe durch die Raumordnung. Wie z. B. kategorische Rückwidmungen brachliegenden Baulandes.

„Das Prüfprogramm hat Potenzial, es ist aber noch viel Feinschliff nötig", sagt etwa Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP). Manche Vorschläge wie jener der List­e Fritz (Vorkaufrecht für Gemeinden bei Freiland) seien ihm zu radikal. Palfraders Vorschläge müsse man sich anschauen. Vieles von dem, was man sich derzeit unter Baulandmobilisierung vorstelle, seien bis dato nur Schlagwort­e. Umso mehr fordert Schöpf, auch im Grundverkehr nachzujustieren: „Gemeinden sollen in das Interessentenmodell hinein." Und somit gleichgestellt mit Bauern im Erwerb von Freiland werden. Ob das EU-rechtlich hält, soll derzeit EU-Rechts­experte Walter Obwexe­r prüfen.

LHStv. Josef Geisler lehnt das ab. Gemeinden könnten Freiland jetzt schon erwerben, jeder Bürgermeister wisse, wo es Gründe zu kaufen gibt. Und zu Palfraders Rückwidmungen: „Das birgt ein großes Risik­o. Solche Zurufe sind imme­r schwierig."

Grünen-Klubobmann Geb­i Mair fordert, die Raumordnung von den Gemeinden zum Land zu transferieren. Weil die Gemeinden nicht alle Hebel, die sie hätten, auch anwenden würden. Die Grünen seien für alle Vorschläge zu haben, so Mair: „Manche Diskussionen scheinen da allerdings auch noch ÖVP-intern zu führen sein."

Schützenhilfe bekommt Palfrader von der SPÖ. Das Land müsse mutiger in der Raumordnung sein und „Sündenfälle" wie jenen der letzten Novelle unter Schwarz-Grün verhindern, sagt SP-Vize Geor­g Dornauer. Die SPÖ unterstützt eine verpflichtende Vertragsraumordnung in den Gemeinden.

Tratters Katalog werde am Ziel leistbares Wohnen vorbeigehen, sagt auch LA Markus Sint (Liste Fritz). Manche Punkte seien nett, aber wenig hilfreich. Sint sieht in Rückwidmungen ein Mittel. Jedoch sollte unbebautes Bauland vielmehr in „Vorbehaltsfläche geförderter Wohnbau" rück- und umgewidmet werden. Das wäre eine Mobilisierung, welche die Gemeinden „wieder ins Spiel brächte".

Rückwidmungen lehnt WK-Boss Jürgen Bodenseer ab. Er fordert mehr Sachlichkeit, die Richtung der Novelle stimme.