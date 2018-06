Solidarität in der Transitfrage forderte gestern LH Günther Platter (VP) beim Arge-Alp-Regierungscheftreffen im Schweizer Graubünden ein. Darüber hinaus wurde von den Vertretern der zehn Arge-Länder auch eine Resolution zum Thema Wasserkraft unterzeichnet. Die Forderung: Die Wasserkraft im Alpenraum müsse ökologisch, wirtschaftlich und sozial sinnvoll weiterentwickelt werden.

Die von SPÖ und Liste Fritz seit Langem geforderte Wiedereinführung des Direktzugs Lienz – Innsbruck rückt ein Stück näher. Per einstimmigem Beschluss eines von den beiden Parteien vorgelegten Antrags sollen nun die technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen geprüft und ein Zeit- wie Kostenplan vorgelegt werden. „Der sofortige Beschluss zur Wiedereinführung war für Schwarz-Grün leider noch immer nicht möglich. Wir werden uns aber nicht ausbremsen lassen“, zeigt sich SP-Chefin Elisabeth Blanik kämpferisch.

Ebenso auf die Schiene will man im Oberland setzen. So beschloss der Landtag auf Antrag von VP-Klubchef Jakob Wolf einstimmig, in Wien für den Bau eines zweiten Gleises ab Ötztal-Bahnhof vorstellig zu werden. „Im Vergleich zum Unterland ist die Bahninfrastruktur im Oberland nicht mehr zeitgemäß“, argumentiert Wolf.

Noch keinen (Kompromiss-)Kandidaten für die Nachfolge von Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer will Wirtschaftsbundchef Franz Hörl kommenden Montag präsentieren. Da kommen WB-Landesleitung und -vorstand zusammen. Hörl will, wie berichtet, dass die Nachfolge per Wahl entschieden wird. Am Montag könnte deshalb höchstens der Termin für die Wahl im September oder Oktober fixiert werden. Ansonsten sei es eine „reine Routinesitzung“, versichert Hörl. Insider munkeln aber, dass sich Bodenseer mit seinem angekündigten Abgang im November doch noch mehr Zeit als vereinbart lassen könnte.

Keine Zeit hat indes NEOS-Landeschef Dominik Oberhofer. Er muss sich auf die Suche nach einem neuen Klubdirektor machen. Simone Telser, die diese Funktion seit Mai innehatte, ist weg. „Sie hat ihre Probezeit auslaufen lassen“, bedauert Oberhofer. Eine Kündigung habe es nicht gegeben, versichert er. (mami, TT)