Von Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler

Innsbruck – Als hätte es den 25. Februar nie gegeben: So präsentiert sich Schwarz-Grün II nach der Landtagswahl. 100 Tage sind seit der Angelobung ins Land gezogen. Personell in der Regierung nahezu unverändert gingen Landeshauptmann Günther Platter (VP) und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) ans Werk.

Getrieben von der schwarz-blauen Reformwut im Bund und so manch Wiener Zurufen ging es die alte neue Koalition zunächst gemächlich an. Kein Wunder, galt es doch auch die Neuordnung der Machtverhältnisse in Innsbruck abzuwarten. Erst mit Ende April schienen Platter und Felipe von wahlstrategischen Hemmungen befreit und bereit, das Koalitionsabkommen abzuarbeiten. Allen voran das Thema Transit. Doch der Durchbruch beim Bozner Verkehrsgipfel blieb aus. Weil Bayern weiter auf stur schaltet. Platter nahm diese Steilvorlage gerne an und ließ den Gipfel aus Tiroler Sicht platzen. Seither herrscht Eiszeit in der Verkehrspolitik mit Bayern. Stattdessen kündigt Tirol für Mitte August schärfere Fahrverbote und mehr Blockabfertigungen an. Vorerst sind es aber nur Versprechen. Ob diese auch gehalten werden, muss sich erst weisen.

Gleiches gilt für die Raumordnung und das leistbare Wohnen. Für die geplante Novelle des Raumordnungsgesetzes wurde ein Grundsatzbeschluss von Schwarz-Grün gefasst. Freizeitwohnsitzabgabe, befristete Neuwidmungen und Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau sind da u. a. drinnen. All das soll bis zum Herbst in einen Gesetzesentwurf gegossen sein. Das dürfte für Platter das kleinere Problem sein. Das größere: Wie den raumordnungspolitischen Hausfrieden zwischen AAB, Bauern und Wirtschaft wiederherstellen? Wohnbau-Landesrätin Beate Palfrader fordert weitergehende Reformen – und schießt quer. Egal, welch VP-interner Kompromiss sich hier anbahnen mag – Platter muss den bündischen Ausgleich finden. Ob sich damit noch der im Koalitionspakt versprochene große Wurf in Sachen leistbares Wohnen realisieren lässt, ist die andere Frage.

Doch die Regierung hat in den ersten 100 Amtstagen nicht nur Überschriften geliefert. Die (bereits vor der Wahl) versprochene Anhebung der Wohnkosten in der Mindestsicherung ist umgesetzt. Ob selbige freilich die Bundesreform für eine einheitliche Mindestsicherung überleben wird, bleibt auch mit diesem Vorstoß noch offen. Auch der Schutz der freien Fließstrecke des Inns von Haiming bis Kirchbichl – immerhin noch bis vor wenigen Monaten ein Streitpunkt zwischen ÖVP und Grünen – ist inzwischen von der Regierung verordnet worden.

Ob strukturelle Initiativen, wie etwa die Holding-Gründung für Tirol Werbung, Agrarmarketing und Standortagentur, der Marke Tirol mehr Elan verleihen als das gefloppte Tirol-4.0-Experiment, muss sich erst weisen. Zumindest Untätigkeit kann man Schwarz-Grün keine vorwerfen. Aber wer sollte nach nur 100 Tagen im Amt auch schon amtsmüde sein?