Von Peter Nindler

Innsbruck – Eigentlich hat die Politik Sommerpause, doch gestern mussten die Vertreter der sechs Landtagsklubs auf Einladung von Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (VP) nachsitzen. Schließlich ging es um ihr „Arbeitszimmer“, den altehrwürdigen Landtagssitzungssaal. Regelmäßig geraten die Abgeordneten in den Sitzungen im Juni wegen der hohen Temperaturen ins Schwitzen, deshalb wurde schon einmal überlegt, die letzten Sitzungen vor der Sommerpause in den modernen „Großen Saal“ des Landhauses zu verlegen.

Doch nicht nur die fehlende Klimaanlage führte in den vergangenen Wochen zu Überlegungen, den Sitzungssaal zu modernisieren. Die technische Ausrüstung und die digitalen Anforderungen hinken modernen Ansprüchen hinterher. Gestern tagte erstmals die Arbeitsgruppe dazu – und die Abgeordneten verspürten wieder so etwas wie Hitzewallungen. Denn Ledl-Rossmann präsentierte die erste Kostenschätzung. 1,56 Millionen Euro. Der Umbau soll in der Sommerpause 2019 erfolgen, für die Landtagspräsidentin muss jedoch noch an den finanziellen Stellschrauben gedreht werden. Auch ihr ist die Summe noch zu hoch. Also wird nach kostendämpfenden Potenzialen gesucht, wie es so schön heißt.

„Noch ist nichts fix, wir schauen uns alles erst einmal an – unter Einbindung aller Landtagsfraktionen“, betont Ledl-Rossmann. Bis Dezember soll alles auf Herz und Nieren geprüft werden und dann sehe man weiter, fügt die Landtagspräsidentin hinzu. Mit den Vorgaben „Was ist notwendig, was sind die Konsequenzen daraus und was kostet es?“ gibt Ledl-Rossmann die Richtung vor.

Weil der „Landtagssitzungssaal bereits aus seinem historischen Werdegang immer eine gestalterische Einheit gebildet hat, muss auch die technische Erneuerung mit ihren gestalterischen Auswirkungen auf das architektonische Erscheinungsbild als Einheit betrachtet werden“, wird das aber nicht so einfach sein. Mit dem Einbau einer Lüftungsanlage oder Video- und Mediatechniken ist es nicht getan – das zieht weitere Maßnahmen nach sich.

Denn „mit der Adaptierung der Heizungs-, Lüftungs- und Medientechnik ist eine Verbesserung der Beleuchtungssituation im Landtagssitzungssaal dringendst durchzuführen, da die vorhandene Beleuchtungsstärke nicht mehr den Anforderungen bzw. Normwerten entspricht“, argumentiert die Abteilung Hochbau. Und ohne Änderung des Bodenaufbaues kann die Verteilung der erforderlichen Luftmengen für die Zuluft und Raumkühlung nicht für alle Bereiche des Landtagssitzungssaales frei von Zuglufterscheinungen ausgeführt werden. Mit der Kompletterneuerung der Fußbodenkonstruktion und der Technikkomponenten wird auch eine Erneuerung der Saaleinrichtung empfohlen.

Insgesamt kommt bei Sanierungen eines zum anderen. Doch auch sicherheitstechnisch muss das Land nachrüsten. Denn: Entsprechend der „Empfehlungen des Bundeskanzleramtes und der Bestandsaufnahme zur Gebäudesicherheit für den Bereich des Landtagssitzungsaals“ hätten sich sicherheitstechnische Lücken ergeben die in Abstimmung mit dem Präsidium des Tiroler Landtages durch geeignete Maßnahmen geschlossen werden könnten, lautet eine weitere Anregung.