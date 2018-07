Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Günther Platter stellt sich voll hinter den von Landesrat Hannes Tratter (ebenfalls ÖVP) verhängten vorläufigen Stopp des geplanten Neubaus des Management Center Innsbruck (MCI). Wie berichtet, hätte eine Kostenexplosion von zunächst kalkulierten 80 auf bis zu 132,5 Mio. Euro gedroht.

„Es wäre völlig unverantwortlich gewesen, eine solche Kostenüberschreitung in Kauf zu nehmen. Noch dazu bei einem bereits nach dem Architekturwettbewerb reduziertem Projekt“, sagte Platter am Rande des TT-Café in Landeck. „Ich bin wirklich verärgert, dass man erst nach abgeschlossenem Wettbewerb, in einer Phase, wo wir mit der Detailplanung starten wollten, das Projekt wegen dieser drastischen Fehlkalkulation in der Planung abbrechen musste. Sonst wäre man sehenden Auges in ein Desaster geschlittert.“ Diese Erfahrung zeige, dass man zukünftig mit einem ständigen begleitenden Controlling schon beim Architektenwettbewerb an solche Projekte herangehen müsse, so Platter. „Mein Ziel ist klar: Es braucht einen neuen Wettbewerb im Herbst mit begleitendem Controlling und einem raschen Abschluss. Durch die bereits getätigten Vorarbeiten erwarte ich, dass wir diese Phase rasch abschließen können, damit das Projekt auch rasch umgesetzt werden kann.“

Die Landesregierung bekenne sich laut Platter zu 100 Prozent zum MCI-Neubau. „Ein kurzes Drücken der Stopptaste mit anschließender Kostenwahrheit ist mir lieber als ein Projekt, das aus dem Ruder läuft.“ (va)