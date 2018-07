Von Marco Witting

Innsbruck – Den Pflegeberuf attraktiver machen. Die Rahmenbedingungen verbessern. Ja, das haben die Menschen aus dieser Sparte schon öfter gehört – meist von der Politik. Ob sich daran viel verbessert hat, das sei dahingestellt. Jedenfalls befasste sich zuletzt nicht nur der Innsbrucker Gemeinderat in seiner aktuellen Stunde damit. Auch sonst wird die Pflege eines der entscheidenden Themen der Zukunft. Und in Innsbruck ist es, wenn man dem zuständigen Vizebürgermeister Franz Gruber (ÖVP) glaubt, „5 vor 12“, was das Pflegepersonal betrifft. So ist zwar die „Hardware“, sprich Betten, da, an der „Software“, also dem Personal, mangelt es aber. In Innsbruck und in vielen anderen Städten und Ländern. Aktuell können in Innsbruck 62 Heimplätze, zwei ganze Stockwerke, im Pflegeheim Pradl nicht genutzt werden – weil es nicht genug Mitarbeiter gibt.

Insgesamt stehen in Innsbruck laut Gruber 1400 Pflegeheimplätze zur Verfügung. Alleine 1050 durch die Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) – der Rest durch private oder kirchliche Träger. „Aktuell kann man im Bereich der ISD von einer Vollbelegung sprechen“, sagt Gruber. Dass fertig gebaute Plätze nicht genutzt werden können, ist für ihn ein „paradoxer und untragbarer“ Zustand. Es brauche einen Schulterschluss und rasche Entscheidungen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen.

Aktuell erfüllt die Stadt den Strukturplan Pflege des Landes. Gruber sieht Innsbruck in den Standards österreichweit als Vorreiter. Er geht auch nicht wirklich von einem größeren Bedarf aus und die Stadt hat ihr Bauprogramm in diesem Bereich eigentlich abgeschlossen. Mit einer Einschränkung: Die bundesweiten Entwicklungen könnten dem einen Strich durch die Rechnung machen. Aber während man in Wien nach der Abschaffung des Pflege­regresses durchaus einen stärkeren Drang in Richtung Heime registrierte, ist das in Innsbruck laut Gruber derzeit nicht der Fall. „Wir haben noch keine signifikanten Veränderungen“, sagt der Vizebürgermeister. Im Falle eines erhöhten Bedarfs werde man aber natürlich sofort reagieren. Vordringlicher ist aber die Personalfrage. Hier führte Gruber zuletzt Gespräche. Aktuell sei auch die Hochkonjunktur einer der Faktoren, die den Pflegeberuf unattraktiver machen würden.

Es müssten neue Ausbildungswege erschlossen und die Arbeitsbedingungen – auch im finanziellen Bereich – verbessert werden. Mehr Geld also. Das forderte in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch die FPÖ mehrfach. Doch mehr zu zahlen, so reagierte Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI), führe dazu, dass auch beispielsweise die Klinik mehr zahlen müsste und sich die Preisschraube weiterdrehen würde. Das Problem sei damit nicht so einfach gelöst.

Gruber rechnete vor, dass jährlich rund 300 Pflegekräfte in Tirol fehlen würden. Ein nicht unwesentlicher Teil davon naturgemäß in der Landeshauptstadt.

Allgemein einig ist sich die Politik in ihrer Analyse über die immer stärker wachsende Bedeutung der Pflege durch Angehörige und mobile Dienste. FPÖ-Gemeinderätin Astrid Denz forderte deshalb einen weiteren Ausbau der Tagesbetreuung und auch mehr Kurzzeitbetten.