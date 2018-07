Innsbruck – Knapp zwei Monate ist Georg Willi (Grüne) als Bürgermeister im Amt. Über zwei Monate, seit dem dritten Tag der Koalitionsverhandlungen, beschäftigt ihn das Thema Patscherkofelbahn. Während es noch bis Frühwinter dauern wird, bis der von Willi in Auftrag gegebene Kontrollabteilungsbericht fertig gestellt ist; während es noch dauern wird, bis wohl alle Rechnungen vorliegen und mit den Firmen über die Mehrkosten verhandelt wird, will Willi das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben.

So berief er kürzlich eine außerordentliche Generalversammlung der Patscherkofelbahn ein. Der von Willi und der Geschäftsführung eingesetzte Experte für Bauabrechnungen, Herbert Schöpf, legte darin dem Vernehmen nach einen Zwischenbericht seiner Einschau in die Unterlagen vor. Gerade die Ausschreibungen seien gegenüber den Bauunternehmen streng und eindeutig gewesen, hieß es. Sprich: Es gab klare Vorgaben, was die Firmen zu tun hätten und auf welcher Basis die Angebote gelegt wurden. Das nährt im Rathaus durchaus die Hoffnung, dass die Mehrkosten von elf Millionen Euro (das ist bekanntlich das Worst-Case-Szenario) nicht alle schlagend werden. Und dass nicht alle in Aussicht gestellten Kosten zu tragen sein werden. In einigen Fällen, so geht man in der Stadt und bei der Patscherkofelbahn auch aus, wird es notfalls zum Prozess kommen.

Auch die Liste Fritz hatte diesbezüglich gefordert, dass jede Rechnung geprüft werde, und vorgerechnet, dass zwischen 10 und 15 Millionen Euro noch „zu holen wären“. Das hat Willi schon eingeleitet. Dieses Einsparungspotenzial glaubt man stadtintern nicht. Schon ein paar Millionen weniger bei der finalen Abrechnung wären ein Erfolg für die Stadtkassa. (mw)