Von Peter Nindler

Innsbruck – In der Vorwoche sickerte erstmals eine Liste zu überschießenden Auslegungen („Gold Plating“) von EU-Gesetzen in Österreich durch. Federführend hat die Wirtschaftskammer dazu Vorschläge eingeholt. Die Empörung auf Arbeitnehmerseite ist groß, schließlich wird in der Liste auch die fünfte Urlaubswoche angeführt. In Tirol regt sich jetzt schwarz-grüner Widerstand, wobei in der ÖVP einmal mehr Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl davon spricht, dass das Rad der Zeit zurückgedreht werden solle.

Für den grünen Klubchef Gebi Mair müssen „solche Vorschläge“ auch von der Tiroler ÖVP-Spitze zurückgewiesen werden. Weil sie nicht nur die Anti-Transit-Bemühungen untergraben würden, sondern auch nicht im Einklang mit dem schwarz-grünen Koalitionspakt stünden. „Solche Maßnahmen katapultieren Österreich, aber auch Tirol in der Umweltpolitik um Lichtjahre zurück.“

So heißt es jedenfalls in den Anregungen, dass im Zusammenhang mit dem Immissionsgesetz Luft für „die Luftschadstoffe Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) sowie bei weiteren Schadstoffen erheblich (um rund 25 Prozent) strengere Immissionsgrenzwerte festgelegt“ sind als in der Luftqualitätsrichtlinie. Das führe zu Standortnachteilen. Außerdem würde die EU-Richtlinie im Mehrfahrerbetrieb Ruhepausen im Lkw erlauben. „Was das im Transit und für die Lkw-Fahrer bedeuten würde, ist wohl klar. Der Gütertransport auf der Straße wird noch attraktiver gemacht“, kritisiert Mair.

Einschneidend sind die Empfehlungen im Umweltbereich, vor allem bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Die UVP-Verfahren sollten laut Wirtschaftsvertreter ausnahmslos nur noch im „vereinfachten Verfahren“ durchgeführt werden. Außerdem werden die Rechte der Bürgerinitiativen, Umweltorganisationen und der Landesumweltanwälte massiv in Frage gestellt. So sei das Revisionsrecht für Umwelt-NGOs, Bürgerinitiativen und Landesumweltanwälte weder unionsrechtlich noch durch die Aarhus-Konvention vorgegeben, es werde nur „access to jus­tice“ verlangt. „Die Beibehaltung führt zu einer unnötigen Verfahrensverzögerung.“ Die Parteistellung von Umweltanwaltschaften, Bürgerinitiativen und Formalparteien nach den Materiengesetzen (z. B. wasserwirtschaftliches Planungsorgan) sei überdies ein österreichisches Spezifikum und sollte gestrichen werden wie auch das Beschwerderecht von Bürgerinitiativen beim Verfassungsgerichtshof.

Für Gebi Mair würden dadurch langjährige umweltpolitische Errungenschaften ausgehebelt. AK-Präsident Erwin Zangerl warnt: „Die gesetzlichen Regelungen in Österreich sollen auf das niedrigere EU-Niveau zurückgeschraubt werden. Wer dies tut, betreibt Sozialabbau.“ Nicht zuletzt den Sozialpartnern ist es zu verdanken, dass Österreich in vielen Bereichen wesentlich fortschrittlichere Gesetze und Schutzstandards habe als in den bestehenden EU-rechtlichen Mindestbestimmungen.