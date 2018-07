Von Harald Angerer

Westendorf – Der Bedarf an Grundstücken und Wohnungen in Westendorf ist groß und mit dem Einheimischen-Wohnbauprojekt soll ein Teil davon gedeckt werden. Doch das Projekt sorgte vor allem in der Juni-Gemeinderatssitzung für viele Diskussionen. Denn so wie das Projekt vom Tiroler Bodenfonds den Interessierten präsentiert wurde, gefällt es der Mehrheit des Gemeinderates nicht. Die drei VP-nahen Listen Aufwind, AAB und Wirtschaft haben Änderungen gefordert, diese wurden vor der Präsentation aber nicht mehr in das Projekt des Bodenfonds eingearbeitet.

Doch nun scheint das Projekt wieder auf Schiene zu sein. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung war der Lindacker erneut kurz Thema. Dabei war zu hören, dass der Bodenfonds nun das Projekt umgeplant hat. Die VP-Listen störten sich vor allem an der sehr dichten Bauweise der Reihenhäuser auf dem 12.000 m2 großen Grundstück und vor allem an dem Vorhaben, dort auch Wohnungen zu errichten.

„Wir waren uns einig, dass Wohnungen in einem anderen Bereich gebaut werden und am Lindacker Einfamilien- und Doppelhäuser“, sagt GR Johann Steixner (Wirtschaft). Bürgermeisterin Annemarie Plieseis (WIR) spricht von einem Kommunikationsfehler, der Bodenfonds habe nun auf die Wünsche reagiert und das Projekt umgeplant. „Die Bebauung sieht nun schon viel besser aus“, sagt Vizebürgermeister Walter Leitner-Hölzl (AAB). In der kritisierten Planung waren 17 bis 18 Reihenhäuser und zehn bis zwölf Wohnungen vorgesehen. Nun sind keine Reihenhäuser mehr geplant, nur noch Doppelhäuser und eine kleine Fläche, wo Wohnungen entstehen könnten. Geplant sind nun auf der Fläche insgesamt 23 Wohneinheiten.

Auch in Sachen leistbare Wohnungen kommt in Wes­tendorf etwas Bewegung ins Spiel. So konnte beim so genannten Schederer-Feld eine Einigung mit den Grundstückseigentümern erzielt werden, wie GR Steixner bei der Gemeinderatssitzung verkündete. An dieser Fläche ist der soziale Wohnbauträger Alpenländische Heimstätte interessiert. Eine Entscheidung soll in dieser Woche fallen.