In Tirol werden auch kurze Strecken gern mit dem Pkw zurückgelegt. „Beinahe jede zweite Autofahrt ist kürzer als fünf Kilometer", rechnen die Initiatoren des Projekts „Pro-Byke" vor. Das Klimabündnis Tirol und das Land Tirol fördern damit das Radfahren in fünf Pilotgemeinden — unter anderem in der Stadt Landeck. Dabei wird eine Ist-Analyse zum Radverkehr vorgenommen und Maßnahmen erarbeitet, wie sich der Radverkehr steigern lässt. Es wird erhoben, wie viele Radabstellplätze es gibt, wo sich Gefahrenstellen befinden oder wie das Bewusstsein für das Rad als gesundes und kostengünstiges Verkehrsmittel geschaffen werden kann. „Der Anteil von Radfahrern am gesamten Verkehr liegt in Tirol derzeit bei 11 Prozent, bei unseren Nachbarn in Vorarlberg sind es bereits 17 Prozent", informiert der Projektleiter Michael Bürger von Klimabündnis Tirol. Ziel ist bis 2020 eine Steigerung um drei Prozent. Das Projekt wird gefördert durch den Europäische­n Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A Italien-Österreich 2014—2020. Die italienischen Projektpartner sind die Stadt Vicenza, die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt und eine Bezirksgemeinschaft Friau­l. (TT, mr)