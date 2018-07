Von Alexander Paschinger

Arzl i. P. – Im 20. Bestandsjahr haben die Verantwortlichen des Naturparks Kaunergrat etwas Besonderes vor: Zum bisher bestehenden Fleckerlteppich aus Schutzgebieten soll eine richtige Kernzone kommen. Derzeit sind es etwas mehr als 90 km², die unter Schutz stehen, doch mit entsprechenden Arrondierungen soll diese Fläche auf 120 km² anwachsen. Dieses Ansinnen ist nicht neu, es fußt auf dem ursprünglichen Konzept und es gibt auch einen entsprechenden Beschluss der Bürgermeister. Heuer hat Naturpark-Geschäftsführer Ernst Partl aber auch das Votum der Generalversammlung in der Tasche. Und so tourt er zurzeit durch die Gemeindeparlamente. In der zweiten Runde geht es dann um das Einverständnis der Grund­eigentümer.

Auf der Landecker Seite des Naturparks ist Partl schon etwas weiter, im Pitztal hat er nach Jerzens nun auch eine einstimmige Zustimmung des Arzler Gemeinderats zur Schaffung eines „Landschaftsschutzgebietes Kaunergrat“. „In Wenns konnte ich das Projekt bereits vorstellen, da fehlt noch der Gemeinderatsbeschluss und in St. Leonhard habe ich mich für August angesagt“, so Partl.

„Der Kaunergrat soll sichtbare Kernzone des Naturparks werden und durch die Auszeichnung als Landschaftsschutzgebiet die Wertigkeit seiner Natur- und Kulturlandschaft nach innen und außen verstärken“, heißt es im Beschluss der Arzler, in dem man „der Erklärung des Kaunergrats zum Landschaftsschutzgebiet grundsätzlich positiv“ gegenüberstehe. Man erwarte sich dadurch „neue und zusätzliche Möglichkeiten in der Umsetzung wichtiger regionaler Aufgaben“. Allerdings wird auch festgehalten, dass „auf die Interessen der Gemeinden, der Eigentümer und die landwirtschaftlichen Nutzungen“ entsprechend Rücksicht zu nehmen sei. Und: „Durch diesen Grundsatzbeschluss wird die endgültige Stellungnahme im Begutachtungsverfahren nicht vorweggenommen.“

Das betont auch Partl, der das Projekt im Juni dem Arzler Gemeinderat vorgestellt hat. Damals gab es durchaus noch kritische Fragen und Skepsis seitens zweier Gemeinderäte. Umso mehr freut es ihn, dass der Grundsatzbeschluss einstimmig ausfiel. Das Schutzgebiet soll die Glaubwürdigkeit des Naturparks Kaunergrat erhöhen und damit seine Außenwirkung stärken. Und so könnte der Naturpark zu einer Modellregion für das Zusammenwirken von Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus werden.