Zams – Seit vergangenem August war es um das umstrittene Projekt der Wohnungseigentum in der Zammer Unterengere ruhig geworden – jedoch nur vordergründig. Vor knapp zwei Wochen hat der öffentliche Wohnbauträger das Bauprojekt mit vier Wohnblöcken und rund 35 Wohnungen bei der Gemeinde zur Genehmigung eingereicht, wie Bürgermeister Siggi Geiger auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung bestätigt. „Wir sind derzeit dabei, die ausstehenden Fragen abzuklären, wenn diese positiv beantwortet sind, werden wir die Bauverhandlung durchführen und die betroffenen Nachbarn informieren“, so Geiger weiter. Konkret gehe es derzeit um ein emissionstechnisches und lärmschutztechnisches Gutachten. Es könne durchaus bis September, Oktober dauern, bis diese eingeholt seien.

Der Dorfchef rechnet – wie bei jedem Bauvorhaben – mit der Möglichkeit, dass Betroffene den Instanzenzug antreten und weiter zum Landesverwaltungsgericht gehen, wie er betont. Ein Baubeginn sei deshalb schwer abschätzbar, obliegt er doch auch dem Bauwerber.

In der Unterengere hatte sich eine Bürgerinitiative gegen das Wohnprojekt gebildet. Sie argumentierte, dass es sich um „ein überdimensioniertes und nicht landschaftsverträgliches Projekt“ handle. Es passe nicht in den Ortsteil mit vielen Einfamilienhäusern. Ihre Einwände gegen den Bebauungsplan wurden allerdings von der Gemeinde zurückgewiesen. Für den Gemeinderat überwog das öffentliche Interesse am Projekt. (mr)