Breitenwang – Unmissverständliche Formulierungen und eine klare Forderung: So könnte man die traditionelle Alm-Vorstandssitzung des Tiroler Bauernbundes zusammenfassen, die kürzlich am Plansee die gesamte Führungsriege der Tiroler Landwirtschaft vereinte. Mit dabei waren die Bezirksbauernobmänner und die Spitzenfunktionäre des Tiroler Bauernbundes, LK-Präsident Josef Hechenberger und NR Hermann Gahr sowie Herbert Dorfmann, EU-Abgeordneter aus Südtirol. Dorfmann kämpft an vorderster Front für die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik auf europäischer Ebene und gab Einblicke in den aktuellen Verhandlungsstand. Die klare Forderung aus Tirol dazu lautet: Qualität vor Quantität. Die Zukunft der europäischen Landwirtschaft müssen Familienbetriebe und nicht Agrarkonzerne sein.

LHStv. Josef Geisler: „Bei den anstehenden Gesprächen und Verhandlungen ist ein Strategieplan nötig. Wir haben bereits sehr früh auch in enger Zusammenarbeit mit Bayern und Südtirol für die ländliche Entwicklung 2021 – 2027 die für Tirol wesentlichen Zielsetzungen eingebracht. Und wir werden diese auch weiterhin mit Nachdruck vertreten.“ Vordringlich ist dabei für Geisler die Absicherung der finanziellen Ausstattung des ländlichen Entwicklungsprogramms – zumindest auf dem derzeitigen Niveau. „Es darf nicht sein, dass unsere Bergbauernfamilien, die einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft leisten, am Ende des Tages die Verlierer sind“, fand Geisler klare Worte und konkretisierte: „Wir sprechen uns klar für eine Deckelung der Direktzahlungen an Großbetriebe im Agrarbereich aus. Im Gegenzug sollen die Förderungen für die kleinstrukturierte Landwirtschaft mit den arbeitsintensiven bäuerlichen Familienbetrieben verbessert werden.“

Im Anschluss an die Sitzung präsentierte Gastgeber und Bezirksbauernobmann Christian Angerer die Musteralpe. Dort verbringen 40 Milchkühe, 20 Stück Jungvieh, Ziegen, Schweine und Hühner den Sommer. (TT, fasi)