Von Catharina Oblasser

Lienz – Der Hausberg der Lienzer, der 2057 Meter hohe Hochstein, bekommt ein neues Gesicht. Wandlung und Neuausrichtung lautet das Motto, unter dem die Überlegungen zur künftigen Nutzung stehen werden. Das beschloss der Lienzer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Seit über einem Jahr beschäftigt sich eine Gruppe von Politikern, Anrainern, ansässigen Unternehmern und Experten mit der Zukunft des Naherholungsgebietes.

Anlass ist die saisonale Schieflage, die die Lienzer Bergbahnen jedes Jahr stärker in Bedrängnis bringt. Die Lifte der Schlossbergbahn am Hochstein machen in der Skisaison hohe Verluste, woran die schwache Frequenz und die teure Beschneiung schuld sind. Letztes Jahr stand deshalb sogar die Aufgabe des Hochstein-Skigebietes im Raum. Schmerzlich für die Lienzer und für den Tourismus: Denn dann wäre auch der Damen-Weltcup, der alle zwei Jahre am Hochstein stattfindet, Geschichte.

Was die Hochstein-Gruppe seit März 2017 alles erarbeitet hat, präsentierte Stadtmarketing-Chef Oskar Januschke den Lienzer Gemeinderäten. „Wir haben den Hochstein in vier ,Stockwerke‘ unterteilt, vom Fuß des Berges bei Schloss Bruck über die Moos- und die Sternalm bis zur Hochsteinhütte am Gipfel“, berichtet Januschke. „Für jedes Stockwerk wurden Ideen entwickelt.“

Was fast allen Ideen gemeinsam ist: Sie lassen sich auch ohne großes Kapital verwirklichen. Wobei die Einbindung eines Investors ausdrücklich nicht ausgeschlossen wird. „Es gab schon Vorgespräche mit potenziellen Partnern“, erklärt der Lienzer Stadtmarketing-Chef.

Es gibt eine Bewertung der Ideen nach Nützlichkeit und Umsetzbarkeit in Form einer Prioritätenliste. Ein Naturrodelweg über den gesamten Hochstein – als längster Rodelweg Tirols – und Ganzjahres-Wanderwege führen die Liste an, gefolgt von einer Höhenloipe auf dem Niveau der Moosalm, einer Familien-Erlebniswelt und Einrichtungen für Pisten-Tourengeher. Die Schwerpunkte Biken und Klettern finden sich ebenso auf der Liste. Einen Kletterpark und einen Bikepark gibt es am Hochstein bereits. Zum Ideenkatalog zählt auch, mehr Hotelbetten anzubieten. Denn im Raum Lienzer Talboden sind in den letzten Jahrzehnten über 200 Betten weggefallen. Weiters wurde „Clamping“ vorgeschlagen, eine Art Luxusversion des Campings mit Zelten oder Wohnmobilen vor Ort.

FP-Gemeinderat Josef Blasisker kritisierte, dass sich die Pläne für den Hochstein zu sehr auf den Sommer konzentrieren würden. Mit Hinweis auf Rodelweg und Höhenloipe erwidert Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, dass man das so nicht sagen könne. „Außerdem ist es ein Vorteil, wenn wir mit dem Sommerangebot erfolgreich sind“, meint sie. „Damit können wir im Sommer das Geld für den Winterbetrieb am Hochstein verdienen.“ Der nächste Schritt ist laut Bürgermeisterin, die Hochstein-Pläne mit dem Land abzusprechen.