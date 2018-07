Innsbruck - Seit Tagen wird über die Fehlkalkulation für den gestoppten Neubau des Management Centers Innsbruck (MCI) diskutiert. Statt 80 Millionen Euro berechneten die Experten des Landes wie berichtet im Juni geschätzte Baukosten von 132,5 Millionen Euro.

Land Tirol und Stadt Innsbruck wollen nun gemeinsam an einer gemeinsamen Lösung arbeiten, um den Neubau des MCI umzusetzen. Dafür soll noch bis Mitte August eine Arbeitsgruppe bestehend aus einer rechtlichen und technischen Projektleitung des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck sowie einer externen Rechts- und Bauherrenberatung gebildet werden, um die notwendigen Baumaßnahmen zu evaluieren. Dies teile das Land am Nachmittag in einer Aussendung mit.

„Projekt von großer Bedeutung für Tirol“

„Das MCI gehört zu den Aushängeschildern des Wissenschaftsstandortes Tirol, den wir ständig weiterentwickeln wollen. Das Land bekennt sich ganz klar zum MCI-Neubau – wir haben in der Übergangsphase bereits unsere Unterstützung zugesagt. Wir werden jetzt intensiv an der zeitnahen Umsetzung des Projektes arbeiten. Denn: Wissenschaft und Forschung sind unser größtes Kapital“, so der für Hochbau zuständige Landesrat Johannes Tratter. Das Projekt sei von großer Bedeutung für Tirol als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort.

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi pflichtet ihm bei: „Wir werden diese Arbeitsgruppe nutzen, um für einen neuen Wettbewerb klare Vorgaben zu machen. Es dürfen dabei keine Fragen mehr offen bleiben. Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck werden hier sehr eng zusammenarbeiten.“ (TT.com)