Von Peter Nindler

Innsbruck – Welchen Sinn macht eine Neuausschreibung für das Management Center Innsbruck (MCI) in einer Hochkonjunkturphase am Bau? Muss das Projekt nicht massiv abgespeckt werden, damit die einstigen politischen Vorgaben zumindest annährend erfüllt werden? Diese Fragen werden seit Tagen im Land und in der Stadt Innsbruck intensiv diskutiert. Nach einer aktuellen Kostenanalyse hat das Land den geplanten Neubau gestoppt, weil die Kostenschätzung von 80 auf 132,5 Millionen Euro nach oben korrigiert wurde. Wobei sich jetzt herausstellt, dass die 80 Millionen Euro wohl bereits bei der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs 2016 nicht mehr realistisch waren und im Regierungsbeschluss 2015 keine angemessene Wertanpassung bzw. Preisschwankungen berücksichtigt wurden.

Ob dieser Vorgangsweise ist zuletzt der Druck auf die Landes- und Stadtregierung gewachsen. Gestern waren deshalb Tratter und Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi um Klarstellungen bemüht. Sie kündigten bis Mitte August eine Arbeitsgruppe bestehend aus einer rechtlichen und technischen Projektleitung des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck sowie einer externen Rechts- und Bauherrenberatung an, um die notwendigen Baumaßnahmen zu evaluieren. Tratter: „Das Projekt ist von großer Bedeutung für Tirol als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Daher ist es nun umso wichtiger, die Fakten genau zu prüfen und gemeinsam mit Experten intensiv an Lösungen für die Fortführung des Baus zu arbeiten.“ Für Georg Willi geht es darum, dass für die Neuausschreibung keine Fragen mehr offen bleiben. „Außerdem müssen wir die Vergangenheit beleuchten, damit wir nicht wieder dieselben Fehler machen.“

Dass die Neuausschreibung tatsächlich im Herbst erfolgt, daran wird hinter den Kulissen jedoch mehr denn je gezweifelt. Schließlich dürfte das Hochschulzentrum komplett neu aufgesetzt werden.

Indessen lichten sich die Nebel rund um die Fehlkalkulation: Die Kostenschätzung basiert nämlich auf einem Masterplan aus dem Jahr 2008 (!), der enthielt sogar eine Indexierung bis 2020. Maximaler Kostenrahmen: 87,2 Mio. Euro mit einer Ungenauigkeitsmarge von 20 Prozent. Damals ging man von einer Kubatur von 102.000 Kubikmetern aus. Dies war auch die Vorgabe für den Architektenwettbewerb. Die Regierung beschloss im April 2015 schließlich 80 Mio. Euro plus 15 Prozent Toleranz.

Unabhängig davon, dass durch die Baukonjunktur die Preissteigerungen (Valorisierung) höher ausfallen und sich Baubeginn und Fertigstellung nach hinten verschieben, ergab der Architektenwettbewerb eine deutlich höhere Kubatur von 126.000 Kubikmetern. Die Kostenvorgabe war gar nicht mehr zu halten, doch offenbar hielten Jury und Politik das unter der Decke. Zudem kamen noch projektübergreifende Kosten durch Tiefgarage für Pkw und Busse hinzu, die rund fünf Mio. Euro betragen.