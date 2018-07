„100 Tage NEOS im Landtag" — im Rahmen eines Pressegesprächs zog LA Andreas Leitgeb gestern in Reutte Bilanz und gab einen Ausblick auf künftige Schwerpunkte im Außerfern.

Leitgeb: „Ein großes Thema ist natürlich der Lärm. Im Zuge der Erneuerung der Umgebungslärmkarten sollen auch die Regionalflughäfen — wie jener in Höfen — und das nachrangige Straßennetz aufgenommen werden. Im November wird das bei einer Enquete breit diskutiert."

In der Frage der Verkehrsproblematik über den Fernpass gibt es für Leitgeb nur eine Antwort: „Der Scheiteltunnel bringt vielleicht Erleichterung, ist aber keine Lösung. Man sollte daher meiner Meinung nach den Gartnerwandtunnel nochmal in die Planungen einbinden. Eventuell auch umplanen." Dasselbe gelte für den Tschirganttunnel. „Vielleicht könnte man einen anderen Tschirganttunnel planen und mit der Anbindung an die Inntalautobahn ein bisschen weiter nach Westen rücken. Natürlich kostet eine große Lösung viel Geld, das wissen wir. Aber all das muss angedacht werden, um letztlich eine akzeptable Anbindung des Außerferns an den Zentralraum zu schaffen. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen", mahnt Leitgeb. Dass damit eine neue Transitroute entsteht, glaubt der Landtagsabgeordnete nicht. „Hier muss es im Vorfeld einen breiten Schulterschluss geben — auch auf europäischer Ebene. Das muss auch ohne Aufweichung für den Schwerverkehr und im Einklang mit der Alpenkonvention möglich sein. Es darf keine Autobahn und auch keine Schnellstraße werden." Versäumnisse im Bezirk ortet Leitgeb nicht: „Die Außerferner klagen genug. Und das Land ist zwar bemüht, aber nicht um die große Lösung." (fasi)