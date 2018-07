Von Peter Nindler

Innsbruck – Leistbares Wohnen hängt mit günstigem Bauland zusammen: vor allem in den Ballungsräumen, in denen die Grundstückspreise in den vergangenen Jahren explodiert sind. Die gemeinnützigen Bauträger als Rückgrat des geförderten Wohnbaus in Tirol haben immer öfter das Nachsehen und können mit den gewerblichen Bauträgern am Grundstücksmarkt in Innsbruck nicht mehr mithalten. Für die Vertragsraumordnung – Neuwidmungen, bei denen ein Teil für den geförderten Wohnbau reserviert wird – fehlt oft das Angebot.

Doch jetzt will die Stadt auf die Baulandreserven zurückgreifen und die Möglichkeiten des Raumordnungsgesetzes voll ausschöpfen. Am Mittwoch könnte dazu eine Weichenstellung mit Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnbau und Projekte fallen.

Grundstücksflächen, die bereits vor mehr als 15 Jahren gewidmet, aber bisher noch nicht verbaut wurden, und die eine entsprechende Größ­e aufweisen, sollen als Vorbehaltsflächen für den sozialen Wohnbau herangezogen werden – bis zu 50 Prozent des betreffenden Baulands. Über den Rest kann der private Grund­eigentümer frei verfügen. Auch über den Preis. Wird die Vorbehaltsfläche schlussendlich nicht innerhalb von zehn Jahren dem geförderten Wohnbau zur Verfügung gestellt, erfolgt die Rückwidmung in Freiland. Dadurch erhofft sich die Stadtplanung einen deutlichen Mobilisierungseffekt. Natürlich ist nach einer Rückwidmung wieder ein Antrag auf Bauland möglich, doch die Stadt kann das mit der Vertragsraumordnung verknüpfen.

Rechtlich ist diese Vorgangsweise im Raumordnungsgesetz gedeckt, die Stadtplanung will die Vorbehaltsflächen im Raumordnungskonzept verankern. Angesichts der Diskussionen über leistbares Wohnen und ein neues Raumordnungspaket im Land, das für Herbst angekündigt wird, möchte Innsbruck seinen gesetzlichen Auftrag für leistbares Wohnen erfüllen.

Doch dazu benötigt es nicht nur eine Mehrheit im Gemeinderat, sondern auch im Ausschuss. Grüne und SPÖ sind dafür, ÖVP und Für Innsbruck werden bis Mittwoch wohl noch überzeugt werden müssen. Setzt Innsbruck die Vorbehaltsflächen letztlich durch, dürfte das wohl ein Signal an alle Gemeinden sein.

Allerdings: Die ehemalige Bürgermeisterliste „Für Innsbruck“ hegt starke rechtliche Zweifel, insbesondere was die automatische Rückwidmung von Bauland- in Freilandflächen betrifft. Im Land beurteilt man die Situation nüchtern. Für Raumordnungslandesrat Johannes Tratter (VP) wurden die gesetzlichen Möglichkeiten für Vorbehaltsflächen geschaffen. „Werden die Kriterien eingehalten, spricht nichts dagegen.“ Wohnbaureferentin und AAB-Chefin LR Beate Palfrader (VP) drängt sogar auf Rückwidmungen von ungenutztem Bauland.