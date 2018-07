Von Jasmine Hrdina

Kufstein – Aus und vorbei: Die Türen der Kufsteiner Krabbelstube wurden mit 20. Juli geschlossen und bleiben es – geht es nach der politischen Gemeindeführung – für immer. Wie berichtet, hatte der Stadtrat das Aus der Kinderbetreuungseinrichtung für unter Dreijährige beschlossen, da diese aufgrund eines fehlenden pädagogischen Konzepts nicht mehr zeitgemäß gewesen sei. Zudem sei die Stätte von Dauernutzern missbraucht worden, so die Begründung von Bürgermeister Martin Krumschnabel.

Nicht damit abfinden will sich eine Gruppe Erziehungsberechtigter, die dem Stadtchef nun eine Liste mit 68 Unterschriften überreichte, um auf den Bedarf an einer öffentlichen Einrichtung für die temporäre Unterbringung der Kleinkinder hinzuweisen. Nicht nur für Notfälle sei ein solches Angebot wichtig, es erleichtere Müttern auch den Wiedereinstieg in den Beruf. „Wenn man sich aus der Karenz heraus auf Arbeits­suche begeben will, steht man jetzt blöd da. Sich ein paar Stunden Zeit zu verschaffen, um eine Bewerbung zu schreiben, ist schwer. Das AMS verlangt ja auch, dass man immer verfügbar ist. Finanzielle Förderung für die Kinderbetreuung bekommt man aber erst, wenn man einen Job hat“, schildert eine Dame, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, gegenübe­r der TT.

In der Stadt gibt es genügend leistbare Alternativen wie z. B. Müttertreffs, ist BM Martin Krumschnabel überzeugt. Man habe auch einen Notfallplatz in der Waldorf Kinderkrippe Löwenzahn eingerichtet. „Sollte es mehr Bedarf geben, werden wir das Angebot in sechs Monaten erweitern“, verspricht der Stadtchef. Dass die 68 Unterschriften den Bedarf widerspiegeln, bezweifelt er und vermutet dahinter Solidaritätsbekundungen. Schließlich weise die Nutzungsbilanz der vergangenen Monate andere Zahlen auf: Fünf bis acht Kinder hätten die Krabbelstube im Schnitt pro Tag besucht.

Ohnedies habe Kufstein „weitum das beste Angebot“ in Sachen Kinderbetreuung. Die Stadt subventioniert Krippen heuer mit 300.000 Euro, für Kindergärten betragen die Ausgaben mehr als 3,8 Millionen Eur­o, private Kindergärten werden mit 40.000 Euro gefördert. „Das ist wichtig, damit die Elternbeiträge nicht noch weiter steigen, weil ja die Einrichtungen kostendeckend arbeiten müssen“, argumentiert Krumschnabel.

Die Türen der Krabbelstube bleiben also zu. Den Vorwurf, damit privaten Einrichtungen Kunden zuzuschanzen, weist der BM von sich. Diese seie­n „zur Genüge ausgebucht“ und hätten diese Art der Hilfe nicht nötig. Der vermeintlich „schiefen Optik“ wegen hab­e man auch darauf verzichtet, im Eltern-Kind-Zentrum Schubi-Du einen Notplatz einzurichten, da die Ehefrau des Bürgermeisters und „Family“-Spitzenkandidatin Andrea Krumschnabel dort im Vorstand sitzt.

Für „Notfälle“ wolle man „individuelle Lösungen“ finden, sichert Krumschnabel zu und meint weiter: „Es gibt Hunderte Eltern in derselben Situation, die ihre Beiträge zahlen und denen es sicher oft auch nicht leichtfällt. Sie wollen das aber trotzdem für ihre Kinder und sichern sich damit die Berufstätigkeit.“