Von Peter Nindler

Innsbruck – Wie soll Bauland in Tirol mobilisiert werden? Rund 3000 Hektar liegen derzeit brach: In einer aktuellen Baulandstatistik des Landes wird für den Bezirk Reutte die größte Quote für gewidmetes Bauland ausgewiesen, Innsbruck-Land und die Landeshauptstadt Innsbruck scheinen am Ende dieser Skala auf, die Landeshauptstadt weit abgeschlagen. Dort gibt es rund 80 Hektar Bauland, 90 Prozent davon befinden sich im Eigentum von privaten Grundstücksbesitzern.

Innsbruck gerät beim leistbaren Wohnen massiv unter Druck. Die größten Baulandreserven befinden sich mit einem Anteil von mehr als 30 Prozent am gesamten Bauland ebenfalls in den Planungsverbänden im Außerfern. Knapp an die 30 Prozent reichen Lienz und Umgebung heran, in der Inntalfurche machen die Reserven über 20 Prozent aus. Der Überhang wurde in den vergangenen Jahren abgebaut, bei Neuwidmungen erfolgte eine rasche Bebauung.

Die Baulandreserven sollen jedoch schneller als bisher mobilisiert werden, um die Grundstückskosten in Tirol zu bremsen und günstigen Wohnraum zu schaffen. Im Herbst will die schwarz-grüne Landesregierung dazu ein Maßnahmenpaket vorlegen. Federführend sind die beiden ÖVP-Regierungsmitglieder, LR Johannes Tratter (Raumordnung) und LR Beate Palfrader (Wohnbau), damit betraut. Sie blicken derzeit auf Innsbruck, inwieweit die Stadt die bereits vorhandenen Möglichkeiten in der Bodenpolitik ausschöpft.

Bürgermeister Georg Willi (Grüne) möchte nämlich in der Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes auf der Hälfte von 23 geeigneten Baulandgrundstücken Vorbehaltsflächen für den sozialen Wohnbau ausweisen. Werden sie dann nicht innerhalb von zehn Jahren dafür verwendet, erfolgt die Rückwidmung in Freiland. Während das Land Willi unterstützt, legen sich seine Koalitionspartner ÖVP und Für Innsbruck quer. Die FPÖ (Enteignung) ist ebenfalls dagegen, einzig die SPÖ fordert gleichsam die Vorbehaltsflächen.

Wie dramatisch die Situation ist, beweisen jüngste Zahlen. So werden im ab Herbst bezugsfertigen Pema 2-Gebäude am Bahnhof Mietwohnungen von rund 50 Quadratmetern Größe um 24 Euro pro Quadratmeter angeboten. „Wer soll sich das noch leisten?“, fragt sich Willi. Auch Raumordnungsreferent LR Johannes Tratter kritisiert, dass in den vergangenen Jahren in der Landeshauptstadt zu viele freifinanzierte Wohnungen gebaut worden seien.

Zwischen der Landes-ÖVP und Vizebürgermeister Franz Gruber sollen deshalb die Telefondrähte glühen, die ÖVP sieht schließlich ihre Initiativen durch das beharrliche Nein der Stadtpartei zu den Vorbehaltsflächen konterkariert. Gleichzeitig gibt es innerhalb der Volkspartei einen Richtungsstreit, eigentumsfeindliche Regelungen werden vom Bauernbund und der Wirtschaft abgelehnt. Das Sprachrohr dafür in der Innsbrucker Volkspartei ist Klubobmann Hannes Anzengruber. Auch der Gemeindeverband äußert sich kritisch dazu.

Weil sich keine Mehrheit abzeichnet, will Willi noch bis 9. August verhandeln. Er setzt vor allem auf einen Sinneswandel in der ÖVP, zumal Innsbruck Signalwirkung für das Land hätte. In rund 50 Tiroler Gemeinden gibt es 34 Hektar Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau.

Klar positioniert sich die Gemeinderatsliste ALI um Mesut Onay. Die Politik müsse alle Möglichkeiten des Tiroler Raumordnungsgesetzes ausschöpfen. „Der Gemeinderat kann nun Farbe bekennen und der Hortung von Bauland den Riegel vorschieben.“