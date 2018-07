Imst – Die Stadtgemeinde Imst lud am Samstag unter dem Motto „Tag der Regionalität“ in die Imster Fußgängerzone (SoFuZo) ein. Bauern und Verarbeiter heimischer Produkte stellten kulinarische Schmankerln vor. Verkosten konnte man u. a. Kasspatzeln, Kaspressknödel, Speck und Kiachln. Selbstverständlich waren auch die regionalen Weinbauern vertreten. Weiters konnten heimisches Handwerk und regionale Kunstwerke bestaunt werden. Am 4. August folgt „Imst tanzt“. (peja)