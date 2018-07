Innsbruck – Leistbares Wohnen in Tirol geht mit verträglichen Grundstückspreisen einher: In den Ballungsräumen klaffen Wunsch und Realität weit auseinander. Innsbrucks Neo-Bürgermeister Georg Willi (Grüne) möchte deshalb 50 Prozent von seit Jahren brachliegendem Bauland für den sozialen Wohnbau widmen. Wird dann nicht innerhalb von zehn Jahren gebaut, erfolgt die Rückwidmung. 23 potenzielle Flächen gebe es in der Landeshauptstadt. Willis Plan stößt bei den bürgerlichen Parteien FPÖ, ÖVP und Für Innsbruck auf Kritik. Im Gegensatz zur Stadt-ÖVP spricht sich Wohnbaulandesrätin und AAB-Chefin Beate Palfrader hingegen für Willis Vorstoß aus. Gleichzeitig würde sie ungenütztes Bauland zurückwidmen.

Damit setzt sich ein seit Wochen schwelender Konflikt in der Volkspartei fort. „Es wird wohl nicht die Landespartei entscheiden, wie die Bodenpolitik in Innsbruck gemacht werden soll“, empört sich VP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl an die Adresse Palfraders. Die Raumordnung sei ein Rahmengesetz, „die Gemeinden befinden darüber. Es liegt an Georg Willi, eine Mehrheit zu finden.“

Dass sich Innsbrucks ÖVP-Klubchef Johannes Anzengruber „einmal ein Bild macht“, sei mit ihm, so Hörl, abgesprochen. Ihm missfalle jedoch, dass Palfrader immer öfter in das Ressort von Raumordnungsreferent LR Johannes Tratter (VP) hineinregiere. „Ich bin skeptisch gegenüber Vorbehaltsflächen, weil sie ein massiver Eingriff ins Eigentum sind“, hält Hörl fest.

Der stellvertretende ÖVP-Klubchef und Bauernbundmandatar Hermann Kuenz sieht Vorbehaltsflächen auf gewidmetem Bauland ebenfalls kritisch. „Das Raumordnungsgesetz bietet viele Möglichkeiten, wir forcieren vor allem die Vertragsraumordnung.“ Innerparteiliche Auseinandersetzungen seien nicht zielführend, um die Zentralräume beim Wohnen zu entlasten, benötige es eine Stärkung der peripheren Regionen. „Das bedeutet natürlich auch eine verbesserte Anbindung.“ Das Raumordnungsgesetz greife schon bisher ins Eigentum ein, „einer weiteren Verschärfung werden wir nicht zustimmen“, kündigt Kuenz an.

Positiv bewertet SP-Vorsitzende Elisabeth Blanik die Denkanstöße des Innsbrucker Kreises. „Zwingende Rückwidmungen nach zehn Jahren ohne Bautätigkeit sind ganz in unserem Sinne. Der Spekulation mit dem Grundrecht Wohnen muss ein Riegel vorgeschoben werden.“ Anders Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf: Die Idee, die Raumordnung an die Landesverwaltung zu übertragen, lehnt er ab. „Es ist festzuhalten, dass die örtliche Raumplanung sowie die wesentlichen Agenden des Baurechts zu den ureigensten Aufgaben des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinden zählen.“ (pn)