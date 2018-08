Die Bodenversiegelung verschärfe die Hitze­belastung, kritisiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Laut Daten des Umweltbundesamts seien bereits 160 Quadratkilometer in Tirol durch Bau- und Verkehrsflächen versiegelt. „Das entspricht der eineinhalbfachen Fläche von Innsbruck“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. In den Städten und Gemeinden brauche es mehr Grünflächen und Bäume entlang der Straßen, betont der VCÖ. Zudem ist die Zersiedelung zu stoppen. „Im Schnitt wurde in Tirol allein im letzten Jahr täglich eine Fläche im Ausmaß eines Fußballfeldes versiegelt.“ Allein der Verkehr sei mit 81 Quadratkilo­metern für rund die Hälfte der versiegelten Flächen verantwortlich. „Versiegelte Flächen sind deutlich wärmer als Grünland, weil die kühlende Wirkung der Verdunstung fehlt. Dadurch wird die Hitzebelastung zusätzlich verstärkt. Wer an einem heißen Tag in einer Straße ohne Schattenspender geht, weiß, warum man von Asphaltwüste spricht“, stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer klar.

Seit April dieses Jahres läuft die Förderschiene „Weiterbildungsbonus Tirol“ des Landes, die niedrig qualifizierten Menschen einen Anreiz zum beruflichen Aufstieg durch Weiterbildung bietet. „Die finanzielle Unterstützung ermöglicht es bildungsfernen Personen, fehlende Kompetenzen und Bildungsabschlüsse nachzuholen“, betont ÖVP-Arbeitslandesrätin Beate Palfrader. Die Förderhöhe beträgt maximal 90 Prozent der nachgewiesenen Weiterbildungskosten bzw. maximal 3000 Euro.

Für FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger und Nationalrat Gerald Hauser stellt sich in der laufenden Diskussion bezüglich Rückwidmungen gewidmeter Grundstücke eine große Frage: „Warum hat das Land Tirol nicht Grundstücke angekauft, um dann diese für gemeinnützige Wohnbauprojekte zur Verfügung zu stellen?“ Die FP-Politiker verweisen auf den § 5 Grundverkehrsgesetz. „Es entfällt die Genehmigungspflicht beim Rechtserwerb durch den Bund oder das Land Tirol, wenn der Rechtserwerb unmittelbar der Erfüllung der dem Erwerber gesetzlich obliegenden Aufgaben dient“, zitiert Abwerzger die Bestimmung. (TT)