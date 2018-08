Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die landeseigen­e Ausbildungsschiene für Allgemeinmediziner, die Medical School, ist nicht umzubringen. Seit Jahren geistert die Idee herum, ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg verfolgt sie konsequent. „Die Medical School ist kein Phantom, sondern ein Puzzle dafür, genügend Ärzte auszubilden, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten.“ Tilg hat zuerst die rechtliche Machbarkeit der Medical School prüfen lassen und jetzt eine Studie auf den Tisch gelegt, die besagt, dass zwischen Bedarf an Ärzten und dem Angebot eine Lücke klafft. Bei Allgemeinmedizinern ist sie besonders groß. In Tirol und Südtirol braucht es bis 2030 zwischen 81 und 105 zusätzliche Fachärzte und Allgemeinmediziner im Jahr. Erhoben wurde in der Studie auch, wie viele Ärzte in Tirol ausgebildet sind und wie viele ihren Lebensmittelpunkt hier haben. An den Tirol Kliniken ist es jetzt schon so, dass 42 Prozent der Spitalsärzte zwar hier arbeiten, aber den Lebensmittelpunkt woanders haben, in den Bezirks­spitälern ist der Anteil noch höher und liegt bei 45 Prozent, im niedergelassenen Bereich sind es nur 22 Prozent, die auswärts leben. Tilg will mit einem Stipendien­system an der Medical School erreichen, dass die Ärzte nicht nur hier lernen, sondern auch praktizieren und nicht ins Ausland gehen.

Das Fazit der Studie: Man muss etwas tun, um das Ärzte­angebot zu steigern. Kurzfristig schlagen die Autoren vor, an den Spitälern weniger Teilzeitjobs zu bewilligen. Tilg leuchtet das ein. Den Anteil der Teilzeitjobs gelte es im Auge zu behalten und nicht zu groß werden zu lassen. „Mit einer 50-Prozent-Stelle kann ich auch nicht Chirurg oder Neurochirurg werden. Als Arzt braucht es Übung.“ Mittelfristig schlagen die Autoren, wenig überraschend, vor, bei der Ausbildung einzuhaken.

Die Medical School ist für den Präsidenten der Ärztekammer, Artur Wechselberger, noch nie ein Heilmittel gewesen. „Warum eine private Universität gründen, wo wir eine öffentliche haben, wo die Zahl der Studienplätze erhöht werden könnte?“ Seiner Meinung nach braucht es attraktivere Rahmenbedingungen für Ärzte, damit sie eine Kassenstelle annehmen. Derzeit gebe es für elf ausgeschriebene Vertragsarztstellen null Bewerber. „Österreich hat sich falsch entwickelt. Zu wenige Ärzte im niedergelassenen Bereich, zu viele Akut-Spitalsbetten.“

Der Direktor der Tiroler Gebietskrankenkasse, Arno Melitopulos, verhandelt mit der Ärztekammer den Stellenplan. Der Plan legt fest, wie viele Ärzte es wo in Tirol braucht. „Eine Stelle aufzumachen ist das eine, aber ob man sie auch besetzen kann, das andere“, sagt er. Im Öster­reichvergleich liege Tirol aber bei der Ärztedichte gut. Um den steigenden Bedarf abzudecken, brauche es „vielschichtige Maßnahmen, ein­e Einzelmaßnahme wird es nicht sein“. Ob das auf die Medical School gemünzt ist, lässt Melitopulos offen.