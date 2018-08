Gegen eine landeseigen­e Ausbildungs­schiene für Ärzte sprechen sich SPÖ und Liste Fritz aus. ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg will mit einer Medical School dem drohenden Ärztemangel in Tirol und Südtirol entgegenwirken. SPÖ-Bildungssprecher Benedikt Lentsch hält von Tilgs Idee nichts. „Private medizinische Hochschulen, die Studierenden aus einkommensschwachen Familien nicht im gleichen Ausmaß zur Verfügung stehen wie Personen, die sich Studien­gebühren leisten können, lehnen wir ab.“ Um die ärztliche Versorgung am Land sicherzustellen, müssten attraktivere Rahmenbedingungen, die Forcierung von Gruppenpraxen und ausgewogene Gesundheitssprengel mit Fachärzten geschaffen werden, meint Lentsch. Verärgert reagiert auch die Klubobfrau der List­e Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider. „Wir haben eine funktionierende medizinische Universität mit einem guten Ruf. Anstatt sich dafür einzusetzen, dass es dort künftig mehr Ausbildungs­plätze für angehende Mediziner gibt, setzt Landesrat Tilg auf teure Doppelstrukturen und einen Dr. med. light.“ Statt Kooperation und Kommunikation mit den Verantwortlichen der medizinischen Universität und des Ministeriums zu suchen, plane Tilg an der Realität vorbei. Er koche sein­e eigene Suppe. „Wo sollen denn die Absolventen der Medical School praktisch ausgebildet werden, wenn schon heute Ausbildungsplätze für die Studierenden und Absolventen der medizinischen Universität knapp sind?“, fragt Haselwanter-Schneider. Die Medical School sei jedenfalls kein Allheilmittel. (aheu)