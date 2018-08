Es war im September 2016, als LH Günther Platter (VP) im Anschluss an eine Osttiroler Klubklausur mit dem Vorschlag aufwartete, künftig Landeshauptmann und Bundeskanzler direkt vom Volk wählen zu lassen, die TT berichtete. So, wie es in Tirol seit Jahren mit Bürgermeistern der Fall ist. Befürworter der LH-Direktwahl sahen darin jedenfalls die Chance für eine echte Reform des Föderalismus. Gegenüber der APA kündigte gestern LA Georg Dornauer (SPÖ) für den Oktober-Landtag einen dementsprechenden Antrag an, der in eine Enquete münden solle. „Jetzt, am Beginn einer Legislaturperiode, wäre der richtige Zeitpunkt für eine politische Debatte darüber“, meint Dornauer. Eine eigene Enquete brauche es nicht, antwortete VP-Klubobmann Jakob Wolf. Vielmehr eine Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung im Parlament. Also auch die Stimmen der Bundes-SPÖ für die LH-Direktwahl: „Ich hoffe, Dornauer kann hier seine Parteifreunde überzeugen“, so Wolf. Die ÖVP stünde jedenfalls Gewehr bei Fuß. Immerhin habe man auch die Bürgermeisterdirektwahl erfolgreich auf Schiene gebracht.

Eine Führungsentscheidung hat nun, wie zu hören ist, die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) in Tirol getroffen. Das Präsidium hat kürzlich Stephan Bertel einstimmig für den neuen FSG-Vorsitz und auch für die Position des Spitzenkandidaten für die Arbeiterkammerwahl 2019 vorgeschlagen. Bertel (47) ist Regionalvorsitzender für das Unterland, seit 2006 stellvertretender Betriebsrat bei Sandoz in Kundl, Lektor am MCI und sitzt für die SPÖ im Kundler Gemeinderat. Die Nachfolgelösung war notwendig geworden, nachdem der bereits designierte FSG-Spitzenkandidat Christian Hauser Ende Juni überraschenderweise (aus privaten Gründen) seinen Rückzug aus allen Funktionen angekündigt hatte.

Die offizielle Kür Bertels soll bei der außerordentlichen Landeskonferenz der FSG am 14. September erfolgen. Wenig überraschend gibt Bertel auch gleich die Stoßrichtung vor: „Es gilt, gemeinsam gegen die arbeitnehmerfeindliche Politik der ÖVP-FPÖ-Regierung vorzugehen.“ (mami)