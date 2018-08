Jenbach – Wo derzeit noch eine große Baugrube ist, soll in zwei Jahren die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie (HBFLA) Tirol stehen. In Vertretung von Bundesministerin Elisabeth Köstinger war Generalsekretär Josef Plank vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus jetzt gemeinsam mit LHStv. Josef Geisler auf Lokalaugenschein in Rotholz.

„Hier wird Zukunft gebaut. Das ist eine Investition, die weit über die Region hinausstrahlt“, so Plank und Geisler unisono. Auf 20.000 m² baut der Bund südlich der L238 Rotholzer Straße im Gemeindegebiet von Strass die HBLFA Tirol mit Unterrichts-, Praxis- und Laborräumlichkeiten für 400 Schüler sowie einem Internat für 200 Schüler. Auch die Bundesanstalt für Alpenländische Milchwirtschaft wird neu errichtet. Somit entsteht ein Zentrum der agrarischen Bildung und Forschung für Westösterreich.

„Der neue Gebäudekomplex wird in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeprojekt. Die gesamte Schule wird in Holzbauweise und nach dem Standard ,klimaaktiv Gold‘ errichtet“, führt Generalsekretär Josef Plank aus. Die Gebäude werden an die bestehende Biomasse-Nahwärme Rotholz angeschlossen, auch wird eine Photovoltaikanlage installiert. Die Baukosten betragen 55 Millionen Euro als vertraglich vereinbarter Fixpreis. Für die Bauausführung als Generalunternehmer verantwortlich zeichnet ein Konsortium aus Rieder Bau und Porr.

Bund und Land ziehen an einem Strang. Vom Land bereits fertiggestellt wurde die 30 Meter lange Brücke an der Rotholzer Straße. Durch die neue Brücke entsteht eine Unterführung, die eine verkehrsfreie und damit sichere Verbindung zwischen der neuen HBLFA Tirol und der bestehenden LLA Rotholz ermöglicht. Mit dem Neubau wird auch die Nahversorgung in Rotholz verbessert. Im Forschungs- und Verwaltungsgebäude entsteht ein Verkaufslokal. Dort werden neben dem herkömmlichen Lebensmittelsortiment auch die Rotholzer Käsespezialitäten angeboten. (TT)