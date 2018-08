Der Thaurer Bürgermeister und Unternehmer Christoph Walser wird neuer Präsident der Wirtschaftskammer. Das hat die TT bereits vergangene Woche berichtet. Gestern wurde die Nachfolgeregelung für Amtsinhaber Jürgen Bodenseer erstmals offiziell verkündet. Die Einigung sei zwischen Bodenseer und Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl erfolgt, bestätigt WK-Vizepräsident und Gesprächskoordinator Martin Felder per Aussendung. Walser soll am 9. Oktober als Vorschlag für die Wahl in der Landeshauptgruppenversammlung des Wirtschaftsbundes präsentiert werden. Die Übergabe soll dann am 14. November stattfinden. PS: Weitere Kandidaten sind ausdrücklich erwünscht, sofern sie auch den Kriterien entsprechen. Walser will Hörl indes nicht als WB-Chef beerben, wie er gestern selbst sagte: „Hörl ist und bleibt Obmann des Wirtschaftsbundes.“

NEOS und Liste Pilz begrüßten gestern den Vorstoß von LH Günther Platter (VP) hinsichtlich seiner Forderung nach einer Steuerautonomie für die Bundesländer. Diesen bereits vor Monaten geäußerten Vorschlag, die TT berichtete, erneuerte Platter gestern gegenüber der APA: „Ich will, dass wir das Thema aus der Ablage holen und uns überlegen, wie eine derartige Reform ausschauen könnte.“

Um die Urheberschaft der Forderung nach einer Direktwahl des Landeshauptmannes ist ein Streit ausgebrochen. SP-LA Georg Dornauer will dazu im Oktober-Landtag einen Antrag einbringen, die ÖVP verwies auf die diesbezügliche Anregung Platters bereits im Jahre 2016. FPÖ-Landeschef Markus Abwerzger bemühte das Parteiarchiv und kramte gar einen blauen Antrag aus dem Jahr 1997 hervor, der damals mehrheitlich, aber gegen die Stimmen von SPÖ und Grünen, angenommen worden sei. LA Markus Sint (Liste Fritz) befürwortet zwar eine Direktwahl des LH, jedoch nur, sofern gleichzeitig auch der Landtag gestärkt werde.

Ende Juni hat sich Christian Hauser aus allen FSG-Funktionen zurückgezogen, darunter auch der Spitzenkandidatur für die AK-Wahl 2019. Dies sei aber nicht, wie gestern berichtet, aus privaten, sondern persönlichen Gründen geschehen, legt Hauser jetzt Wert auf die Feststellung. (mami)